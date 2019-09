Jorge Lanata apoyó a Diego Brancatelli ante quienes lo criticaron por ir a Miami Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 09:57

Jorge Lanata apoyó a Diego Brancatelli ante las críticas que recibió por haber elegido Miami como destino turístico. Recordemos que el fin de semana se viralizó el video de una mujer que filmó al panelista de Intratables cuando compraba en un supermercado mientras ella lo cuestionaba: "¿Vos defendés a Cristina [Fernández] y después venís a yanquilandia?".

En medio de su programa en radio Mitre, Lanata sin filtro, el periodista comentó: "¿Cuál es el problema de que Brancatelli viaje a Miami? Si labura y paga sus impuestos, que viaje a dónde quiera. No podemos ser tan idiotas".

Por la noche, el mismo Brancatelli salió a hablar en Intratables: "[La mujer] buscó una reacción y me siguió por todo el comercio y yo no reaccioné. Por adentro te saca una ira y te provoca bronca. Viralizó algo que no existió".

Además, luego de aclarar que estaba en un local donde casi todo sale un dólar, explicó: "Yo trabajo para viajar y es una de las pasiones de mi vida. Trabajo todo el año".

El apoyo y la crítica de sus compañeros

Si bien sus compañeros de ciclo repudiaron el escrache que sufrió Brancatelli y apoyaron su actitud pasiva, la periodista Débora Plager le dijo que lo que le ocurrió es un buen puntapié para reflexionar sobre cómo comunicarse y respetar la opinión del otro.

El descargo de Brancatelli en Intratables - Fuente: América TV 07:41

Video

"Es repudiable lo que te pasó - dijo-. Pero creo que es bueno para reflexionar porque vos has tenido acá ese tipo de actitudes agresivas con quienes no piensan igual que vos con comentarios como ´¡pero a vos te paga este, aquel!´. Entonces es bueno reflexionar en cómo relacionarnos entre nosotros. Vos hiciste de ese modo agresivo y descalificador una manera de relacionarte con el otro, una manera de comunicación".

El descargo de Brancatelli en Intratables parte 2 - Fuente: América TV 05:45

Video

Brancatelli le dijo que no estaba de acuerdo con eso: "Muchos de ustedes también fueron agresivos, pero cuando un kirchnerista ante 12 [que no lo son] lo hace notar, es muy distinto. La grieta es de los dos lados y tal vez se nota así por mi forma de hablar y por no ser tan linda como vos y tan políticamente correcta".

A lo que la periodista le dijo: "No es ser políticamente correcta, o si no no te lo diría. Creo que es ser respetuosa".