El funcionario explicó las razones por las cuales se permitió el ingreso de la conductora al país, y aseguró que "no hubo privilegios" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 17:35

El viaje de Susana Giménez y su hermano Patricio a Uruguay , en medio de la pandemia de coronavirus, causó una gran polémica en nuestro país, que se encuentra atravesando una nueva extensión de la cuarentena obligatoria .

Desde su chacra La Mary, en Punta del Este, la conductora habló con varios programas televisivos para contar el motivo por el cual decidió abandonar la Argentina, y para aclarar que su viaje se produjo dentro del marco de la legalidad. "Tengo casa acá, personal al que pagarle, tengo perros, estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo", expresó, contundente, en TN, además de dejar en claro que Cancillería la autorizó a viajar.

Susana Giménez, desde Punta del Este: "Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela" 01:40

Video

Por la noche del martes, en diálogo con el programa de Luis Novaresio, Animales sueltos, en América, la diva fue muy crítica de las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández. "La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo (...). Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villas no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar; si no, no comen. Es una cadena horrorosa", opinó.

"Cuando nosotros éramos chicos, Argentina era un país maravilloso. El gobierno no te daba nada y se vivía muy bien. El populismo es muy peligroso. Era distinto y existía la cultura del trabajo. Cuando vi la fila para comprar huevos vi a Venezuela, un país que conozco mucho. Tengo terror de que nos quieran convertir en eso", manifestó.

La palabra del ministro del Interior de Uruguay

El Ministro del Interior de Uruguay habló sobre el viaje de Susana Giménez - Fuente: YouTube 03:21

Video

Respecto al viaje en cuestión -que la conductora realizó en un vuelo privado- y si éste efectivamente se realizó cumpliendo los requerimientos legales correspondientes, quien tomó la palabra fue el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga. En una entrevista con el programa matutino de Canal 10, Arriba Gente, el funcionario fue consultado por el tema, y fue muy claro en su explicación, en la que deslizó el dato de que en una oportunidad previa a Susana se le había negado el ingreso al país, en contraposición a esta oportunidad.

"Susana Giménez ingresó de manera legal, porque pueden ingresar al Uruguay los uruguayos o los extranjeros con residencia, o trámite de residencia" , aclaró, y aludió a la primera vez que la diva solicitó el ingreso. "En ese momento ella no tenía el trámite y no entró. Por eso hizo los trámites de residencia ante el Consulado Uruguayo en la República Argentina", informó. "Ahora ingresaron dentro de la norma establecida por el derecho uruguayo y se les hicieron los exámenes correspondientes", comunicó, y negó que se haya hecho una excepción con Susana por su estelaridad.

"No sé lo que pasa en cuanto a la legislación argentina, pero esta señora ingresó al Uruguay de acuerdo al cumplimiento de todas las normas, como han ingresado muchísimos otros ciudadanos. No hay excepción porque se llame Susana Giménez, no se hizo ninguna excepción por ser una persona que tiene notoriedad pública (...). Han ingresado otros argentinos en esas condiciones, al igual que brasileños. No son muchos casos, pero no puedo informar la cantidad", amplió el ministro, y añadió que tanto Susana como su hermano "están habilitados por decreto y normativa uruguaya" a permanecer allí, donde ahora deberán cumplir la cuarentena preventiva como cada persona que ingresa desde otro país.