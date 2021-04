Jorge Rial le respondió a Horacio Cabak con un furioso descargo: “¿No te la bancás?”

Horacio Cabak está en el centro del escándalo desde que su mujer, Verónica Soldato, reveló las presuntas infidelidades que descubrió. Las versiones de terceras en discordia empezaron a circular rápidamente, y esto causó el enfrentamiento del periodista con Jorge Rial. Cabak cruzó al conductor de TV Nostra (América), quien poco después le respondió con un furioso descargo en vivo: “¿Te devuelven una y no te la bancás?”.

El miércoles, Cabak habló en Polémica en el bar (América) y no pudo evitar que sus colegas le preguntaran por la versión que señalaba a Rocío Oliva como la persona que interfirió en su relación. Momentos antes, Rial había escrito en su cuenta de Twitter: “¡Me jodés que la tercera en discordia es ella! Si el 10 se levanta, lo mata”, como una referencia directa a Diego Maradona, aunque sin dar el nombre de la expareja del astro del fútbol.

Jorge Rial cruzó a Horacio Cabak tras el escándalo por infidelidad - Fuente: América

Indignado, el periodista desmintió la información y le contestó: “Jorge es la persona que cuando yo estaba internado en terapia intensiva dijo: ‘Estas personas que decían que hay que pedir permiso para cagar y ahora les están lavando el culo en terapia’. Esa misma persona es la que está diciendo esto”. Atento a esta declaración, Rial usó su programa para responderle en vivo.

El conductor no se guardó ningún comentario sobre su colega y despotricó contra su “doble cara”: “Somos del mismo canal, intentamos tener cierta armonía, pero hoy me subieron a un ring y uno no puede tener dos personalidades, no podés ser Bruno Díaz y Batman”. Además, negó que su tuit sobre el sistema de salud estuviese dirigido a Cabak, pero reconoció que le causaron enojo sus dichos.

“Ni lo sigo en las redes sociales. No era específicamente para él, pero ahora que dice eso, es para él; pero insisto en que en Twitter tenés el paraguas de la distancia, cuando sos Bruno Díaz, te encontrás con el tsunami de cabeza”, continuó. Y agregó: “No me gusta eso de ‘soy picante en las redes pero después pido la escupidera para que no me mates’”.

Jorge Rial trató de "doble cara" a Horacio Cabak: "¿Te devuelven una y no te la bancás?" - Fuente: A

Lejos de retractarse sobre el rumor de romance con Oliva, se mantuvo firme: “Él lo desmintió con mucho nerviosismo. En estos casos es peor este frente que el hogareño, porque no te alcanzan los dedos para tapar los agujeros. Lo veo con más ímpetu en defender a las que supuestamente salieron con él que en arreglar lo otro”.

Con ironía, prosiguió: “Si vas a construir esa imagen, el picante es rico cuando entra, pero cuando sale deja heridas. Tenés que saber eso siempre, Horacito”. Incluso aprovechó para hacerle un reclamo al aire a su compañero de señal: “Vos nos llamaste ‘TV Costra’. Es así, no sé que altura moral tiene pero te mide desde arriba. Se mete con el laburo de los demás, así hizo con la cuarentena y está todo bien, ¿pero te devuelven una y no te la bancás?”.

De vuelta con una alusión a la metáfora de superhéroe, le recomendó: “El traje de Batman lo tenés que tener bien planchado, por si te tenés que tirar rápido por el batitubo”. Sobre el final volvió a felicitar al personal de salud por su trabajo en plena pandemia de coronavirus: “Yo no me reía de nadie, nos estamos cuidando entre todos. Esa gente está todo el tiempo jugándose la vida, no está picanteando en las redes sociales”.

