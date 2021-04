La separación de Horacio Cabak: el insólito objeto que destapó el escándalo

Con el transcurso de los días, se conoció un nuevo detalle sobre la escandalosa separación de Horacio Cabak. En Los Ángeles de la mañana, Ángel De Brito contó cuál fue el elemento trascendental para que Verónica Soldato descubriera las infidelidades de su pareja.

Cabak y Soldato, quienes estaban en pareja desde hace 27 años, tuvieron tres hijos y siempre mantuvieron un perfil bajo. Pero todo cambió el lunes pasado cuando Ángel de Brito aseguró en su programa que la mujer del conductor había descubierto sus infidelidades y confirmó la separación.

Horacio Cabak: una mochila fue clave en el descubrimiento de las infidelidades.

En medio del escándalo, de Brito aseguró que la información le llegó directo cuando estaba en medio del programa, y que incluso fueron muchos los mensajes y pruebas los que llegaron a su celular. Mientras se refería a esta situación, el conductor de LAM reveló el objeto que fue responsable de la separación. “No hablé de la mochila. Porque hay una mochila en toda esta historia”, dijo.

Este dato llamó la atención de todas las panelistas y, luego de varios minutos, Pía Shaw retomó el tema para reclamarle más información sobre el singular objeto en cuestión.

Yanina Latorre interrumpió para acotar que conocía esa técnica “pirata”. “La mochila en el auto, en el baúl. Que dejás y guardás las cosas que no tienen que entrar a casa”, dijo. Y agregó: “Es que yo tengo todo un tratado. Levanten la alfombrita del baúl de los maridos. Ahí hay de todo chicas”.

Luego de escuchar la explicación de Latorre, Shaw quiso saber más y preguntó: “¿Estaba ahí la mochila?”. De Brito miró a la panelista y trató de esquivar el tema: “¿Tenemos una segunda parte de Cabak?”.

“Es el manual del pirata”, concluyó Latorre.

El origen del escándalo

Este lunes, De Brito arrancó su programa con un “enigmático” sobre una famosa pareja separada por infidelidad. “Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de alguien muy famoso descubrió un celular, encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de gente del medio para que se sepa, para que se haga público”, contó el conductor de LAM.

“El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘Mirá tal cosa’. Y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres”, detalló De Brito.

Ángel de Brito habló con Verónica Soldato, la ex de Horacio Cabak

De Brito contó que Soldato le relató todo lo que sucedió en ese momento y cómo fue incluso la discusión que tuvieron. Sin embargo también señaló que para la modelo hubo un momento de quiebre en la relación entre ellos. “Dice que entre las cosas que siente es que desde que Cabak se volvió un personaje más predominante, público, y la participación en Polémica en el bar, cambió su rol en la pareja. Que le empezaba a buscar pelea por cualquier cosa, que ella sentía una distancia. Cambió”, sostuvo el conductor sobre su charla con la exesposa de Cabak.

“Ella descubrió varias infidelidades, no voy a especificar con quiénes, pero una es famosa, muy famosa. Podríamos hacer cinco programas”, reveló.

“¿Es compañera?”, preguntó Shaw. A lo que De Brito remarcó: “Mía también”.

Por otro lado, sin ahondar en la identidad de la famosa, aseguró: “De las cosas que le molestó a Verónica es el tema de la pandemia, porque si tuvo relaciones con otras mujeres, pudo haber llevado el virus a la casa. Y estoy siendo súper light”.

¿Cómo fue el descargo de Horacio Cabak?

Cabak tomó la palabra en Polémica en el bar, el programa conducido por Mariano Iúdica. “Hay una situación compleja en mi familia, podríamos llegar a decir, pero no pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado”, sostuvo y agregó: “No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, ni a las cosas que trascendieron”. Luego se refirió a la difícil situación que vivió cuando estuvo internado por un cuadro de Covid positivo durante diez días: “Vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho; lamento profundamente que ahora la estén pasando muy mal, tanto mi mujer como mis chicos”.

Con la mirada baja en todo momento, el conductor habló de manera pausada y repitió varias veces que lamentaba la notoriedad mediática que tomó su situación personal. “Yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios, y no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, y a lo que pasó esta mañana”, sentenció.

“Es probable que haya gente que no me crea absolutamente nada. Yo lamento que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes”, insistió. Y cerró sin dar más explicaciones: “Y no voy a hablar más del tema; yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no voy a hablar”.

El lunes pasado, De Brito leyó en vivo un mensaje que le mandó Soldato: “Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir”.

LA NACION