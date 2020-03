Jorge Rial regresó al frente de Intrusos

"¡Bienvenidos a los 20 años de Intrusos !" , dijo Jorge Rial en su regreso a la conducción del programa de América, luego de dos meses de vacaciones . "Somos parte de la historia y no lo podemos creer. Muchos pensaban, incluido yo, que íbamos a durar unos meses, pero nos fuimos expandiendo, crecimos y somos el programa icónico del espectáculo e históricos de la televisión argentina. Pocos programas han estado 20 años al aire. No nos pararon ni los cacerolazos, ni las piedras que cayeron, ni la nieve, ni los cambios de gobierno, ni las crisis. Casi nacieron mis hijas con este programa, nació mi nieto, me separé, escribí libros, planté árboles, pasé quilombos, me fui, vine, conduje otros programas pero siempre volví porque Intrusos es el origen de todo. Me dio todo lo que tengo. Todos me hicieron grande, desde el primer equipo hasta el último", señaló.

Jorge Rial volvió a Intrusos a celebrar sus 20 años en pantalla 09:44

Con nueva escenografía, "volvió la mesa", remarcó, Rial recordó que "era un programa que nació para ocupar un lugar que había quedado vacío. Hace 20 años que esta es mi casa, hasta me hicieron un camarín. Hubo épocas que nos llevamos muy bien con las autoridades de este canal y otras que nos odiábamos . Es así porque nos ponemos viejos, me creció la barba. Vamos a festejar a todo lo alto y lo ancho porque Intrusos es un hecho histórico. Además aquí nacieron muchos personajes del ambiente, como Wanda Nara. Algunos van a estar y otros son figuras. Lo que no pasaba por Intrusos, no pasaba. Creo que solamente otro programa tiene tanto impacto como Intrusos y es el 'Bailando por un sueño'. Todo lo que decimos se expande de una manera impresionante, marca tendencia y se habla en todos lados".

Finalmente presentó a los panelistas de los últimos años: Marcela Tauro, Adrián Pallares, Débora D'Amato, Damián Rojo, Guido Záfora y Daniel Ambrosino. Y mostró en cámara a Ana Laura Guevara, su histórica productora general.