De forma sorpresiva, Jorge Rial reapareció en la tarde del viernes en el piso de Intrusos. Su presencia tomó desprevenidos a algunos de sus compañeros, que no contaban con verlo por el hecho de que el conductor se encuentra en estos momentos de vacaciones y es Marcelo Polino quien lo reemplaza al frente del ciclo emitido por América.

La razón de la inesperada visita no fue otra que la asistencia de Rial a una reunión a la que fue convocado por miembros del canal. Aunque él no quiso dar precisiones acerca de los motivos del encuentro, sus compañeros intentaron indagar en el asunto y le terminaron pidiendo que les contara cómo le había ido una vez que las cámaras se apagaran.

Con un look muy informal y de pie junto a Polino, que permaneció sentado en su banqueta, Rial intervino en algunas de las notas al aire durante el segmento final de la emisión. En un móvil con Sol Pérez desde Mar del Plata, Rial aprovechó para preguntarle a la presentadora por su salida de la obra Veinte Millones tras su pelea con Mónica Farro, por su vínculo actual con Carmen Barbieri y también por su supuesta mala racha en esta temporada, luego de que le chocaran la camioneta. En comunicación con Villa Carlos Paz, el conductor también intercambió palabras con Iliana Calabró, quien este año no contó con la compañía de su familia en la ciudad cordobesa.

Rial acaba de regresar de disfrutar de unos días de descanso en Estados Unidos, donde viajó acompañado de su esposa, Romina Pereiro. Según trascendió, se reintegrará a Intrusos en marzo, para comenzar con la celebración de los 20 años del ciclo de chimentos de las tardes de América.

Desde Miami, Rial compartió en medio de sus vacaciones un posteo con sus seguidores con una foto en la que se lo ve fumando en un balcón y contemplando la playa junto a una botella de vino. Junto a esta imagen, dejó un mensaje que deja ver el buen momento que atraviesa: "Una pausa. Un momento. Una noche para compartir con la mujer que amás. Un espacio para disfrutar y sentir que las cosas se hicieron bien. Aunque muchas veces parecía que el mundo complotaba. Pero no. A la vuelta de la vida había una sorpresa. Un motivo para ser feliz. No te lo regalan. Ni un poquito. Pero por eso tiene otro sabor. Hay que saber disfrutarlo. Pero eso lo lográs cuando, en este viaje llamado vida, ya no mirás hacia dónde vas sino que te detenés a ver el paisaje. Salud para todos", escribió.