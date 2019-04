Jorge Rial y Yanina Latorre, enfrentados por sus hijas

El cruce se originó cuando la panelista habló del look deportivo que Rocío Rial lució en la boda del chimentero Fuente: Archivo

29 de abril de 2019 • 11:36

Yanina Latorre y Jorge Rial son los protagonistas de una polémica en la que priman viejos rencores y también el amor por sus respectivas hijas. Y, por eso, su confrontación en las redes sociales se ha vuelto muy personal.

Todo comenzó cuando la panelista de Los Ángeles de la Mañana analizó el look deportivo con el que Rocío Rial asistió a la boda del conductor de Intrusos y Romina Pereiro. "No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", dijo Latorre en el ciclo radial que Marcelo Polino tiene en Radio Mitre.

Esto originó el enojo de Rial, quien desde Twitter apuntó contra la hija de la panelista, Lola, que este año será parte de la competencia de baile de Marcelo Tinelli. "Espero con ansias el debut de tu hija en el 'Bailando'. Picnic en puerta", escribió el chimentero en su cuenta de Twitter.

Latorre no tardó en contestar haciendo referencia a las clásicas agresiones en las que incurre el conductor de Intrusos. "Por más que te disfraces, seguís siendo lo mismo de siempre (...) Fiel a su estilo. Se mete con mujeres y amenaza. Es de temer este hombre. Todos le temen. Algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos", escribió ella desde sus redes sociales.

Por otra parte, frente al comentario crítico de una usuaria, Yanina aclaró : "No me metí con la hija de él. Dije que no estaba vestida acorde al evento".

No es la primera vez que Rial defiende a su hija de las críticas. El año pasado, lo hizo cuando algunos usuarios de Instagram insultaron a Rocío por su postura a favor de la legalización del aborto.