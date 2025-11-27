Video: el momento en el que Yanina Latorre reveló la increíble cifra que gasta en un mes en Miami

Yanina Latorre protagonizó un episodio de alta exposición mediática esta semana al referirse a su economía doméstica durante una discusión al aire. El recorte audiovisual, proveniente del ciclo LAM, circuló rápidamente por las plataformas digitales y generó debate entre los usuarios. La comunicadora abordó el tema de sus ingresos y egresos en dólares mientras debatía sobre un litigio legal en su contra.

Cuál fue la suma en dólares mencionada por la panelista

El conflicto se originó a partir de una información aportada por la periodista Fernanda Iglesias en el piso de LAM. Iglesias detalló la existencia de una demanda por daños y perjuicios iniciada por el humorista Dady Brieva y su esposa, la coreógrafa Mariela Anchipi. Los demandantes reclaman una compensación económica específica de 100.000 dólares.

Yanina Latorre aseguró al aire que gasta 100.000 dólares durante un mes de vacaciones en Miami Archivo

La conductora tomó la palabra para minimizar el impacto financiero que dicha suma representaría en su patrimonio. Latorre expresó: “Tampoco 100.000 dólares es un juicio millonario. Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor”. Sus compañeros de equipo escucharon la declaración sin interpelarla en ese instante.

La mediática continuó con su argumento y ofreció detalles sobre su flujo de caja personal para justificar su postura frente a la demanda. Latorre aseguró percibir ingresos mensuales superiores a la cifra reclamada por Brieva y Anchipi. “¡Me gasto eso en un mes en Miami!”, exclamó la panelista para ilustrar sus niveles de consumo habituales cuando visita la ciudad estadounidense.

La aclaración en su programa de radio

Las repercusiones negativas y las críticas por la ostentación llegaron rápidamente a las redes sociales. Latorre utilizó el espacio de su propio ciclo radial, Yanina 107.9, emitido por la señal El Observador, para contextualizar sus afirmaciones televisivas.

Yanina Latorre se arrepintió y corrigió sus palabras

La conductora sostuvo que sus declaraciones en LAM no debían interpretarse de manera literal y calificó de ingenua a la audiencia que creyó en la veracidad de esos montos. “Yo me reía de que ella decía ‘demanda millonaria’, para mí son millones, no 100.000 dólares”, explicó al aire.

La comunicadora argumentó que utilizó la ironía como recurso retórico para desmerecer la demanda en su contra y negó gastar esa suma en sus vacaciones. “¿No manejan la ironía? Mirá si voy a decir cuánto gano, que soy tan idi*ta...”, añadió en su descargo radial.

La panelista dirigió mensajes directos contra quienes la cuestionaron en la plataforma X. Latorre tildó a sus detractores de “resentidos” y atribuyó las críticas a una falta de comprensión del humor televisivo.

Yanina calificó de resentidos a los usuarios de X que cuestionaron su nivel de vida en las redes Instagram: @yanilatorre

Las reacciones de la audiencia en redes sociales

La desmentida posterior no frenó la ola de comentarios adversos que surgieron tras la emisión del programa de América TV. Diversos usuarios expresaron su indignación ante la frivolidad con la que se manejaron cifras de tal magnitud en un medio masivo. Las críticas apuntaron principalmente a la falta de empatía y al tono de superioridad percibido en el discurso de la mediática.

Los mensajes en las plataformas digitales destacaron el contraste entre los dichos de Latorre y la situación económica del país. Comentarios como “Dime de qué alardeas y te diré de lo que careces” o “Qué tilingo es hablar de dinero” se replicaron en los hilos de conversación sobre el tema.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.