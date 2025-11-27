Yanina Latorre insinuó cuánto gasta en sus vacaciones en Miami y generó todo tipo de reacciones
La mediática tuvo un inesperado desliz en LAM (América TV) y fue muy criticada por la audiencia; la elevada cifra en dólares que aseguró ganar en un mes y gastar en sus días de descanso
Yanina Latorre tuvo un inesperado desliz en LAM (América TV) e insinuó una descomunal cifra en dólares como lo que gasta habitualmente durante sus vacaciones en Miami. Cabe señalar que la panelista y también conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) suele visitar la ciudad norteamericana en más de una oportunidad al año.
Todo comenzó tras conocerse una información brindada por la periodista Fernanda Iglesias, quien reveló que Latorre fue demandada por Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, por daños y perjuicios, quienes le reclaman una suma de U$S 100.000. Ante esto, Yanina decidió hacerle frente a la información y reveló: “Tampoco U$S 100.000 es un juicio millonario. Con U$S 100.000 compro ese canal pedorro de streaming, por favor".
Sin ningún cuestionamiento por parte de sus compañeros de LAM, la mediática agregó: “Y gano bastante más que eso por mes, amora [sic]. Yo cuando dijeron juicio millonario dije ‘chau, me piden diez palos’. Amor, U$S 100.000 los gano laburando, y las gano yo, yo. ¡Me gasto eso en un mes en Miami!“. De esta manera, la mediática aseguró tener un sueldo superior a los 150 millones de pesos al mes, información que desató la furia de la audiencia en redes sociales por su ostentación.
A raíz de las críticas, la mediática aprovechó su programa radial Yanina 107.9 (El Observador) e hizo referencia a las personas que se creyeron su información salarial. “¡Solamente un boludo! Yo me reía de que ella decía ‘demanda millonaria’, para mí son millones, no U$S 100.000. Chicos, solamente un nabo, ¿no manejan la ironía? Mirá si voy a decir cuánto gano, que soy tan idiota...”, comenzó por expresar en su descargo.
Pero esto no fue lo único, sino que agregó: “Y ahí se subieron todos los resentidos y fracasados de Twitter que se creen que son alguien porque tienen 20 mil seguidores. Por favor, lo dije a propósito. ¿Alguna vez acá se habla de guita? Lo único que quiero es que mis compañeros ganen más plata... ¿Hay que explicar un chiste? Igual demanda millonaria para mí son millones de dólares, no U$S 100.000”.
Sin embargo, fueron varias las personas que en redes sociales apuntaron a los dichos de la panelista de LAM: “Dime de qué alardeas y te diré de lo que careces... Que mersa que es, de lo único que puede hablar es de dinero”; “¿A quién le importa cuánto tiene, cuánto gasta? Bien de personas que no tienen otra cosa que presumir... Solo dinero”; “Qué vergüenza todo lo que dijo... Qué tilingo es hablar de dinero” y “Hay que ser sorete para decir que se gasta U$S 100 mil en un mes en Miami, cuando el 80% se caga de hambre, ¡boludos los que miran a estas mierdas!”.
