José María Listorti contó las maldades que sufrió por un sketch de Videomatch

9 de abril de 2020

José María Listorti contó los " daños colaterales " que sufrió por algunas de sus participaciones en Videomatch . En una entrevista radial el humorista confesó: " Siempre odié 'Jugo loco ', el sketch por el cual le hacía probar un jugo horrible a la gente, y muchos me cobraron eso y me dieron de beber de mi propia medicina ".

En diálogo radial con Migue Granados y Martín Garabal por Vorterix , Listorti recordó las épocas en que salía a la calle para hacer sus clásicas cámaras ocultas para el programa de Marcelo Tinelli . "No me parecía gracioso verle la cara de asco a todos cuando probaban el jugo, por eso agregaba mis latiguillos: '¿ Le gustó o no le gustó ?', para ponerle un remate", reveló.

Luego fue más directo y confesó que tuvo que lidiar con varias "maldades" cada vez que fue a un restaurante: "Si yo hacía esas jodas en televisión claramente me tenía que bancar que me las hagan a mí después". Así contó que un día fue a un bar y le sirvieron un té con sal, y como se dio cuenta pidió que se lo cambiaran, pero le repitieron la broma: " Me trajeron tres veces el té con sal, me tuve que ir del lugar ".

Más adelante dejó en claro que no disfrutaba estar frente a la cámara cada vez que tenía que grabar ese sketch: "No quería ir cada vez que me lo pedían, pero en ese momento a Tinelli y a su hija Candelaria les divertía tanto ver las caras de la gente cuando probaban el jugo que me lo pedían siempre". Y cerró: "En mi vida me dieron de probar cosas asquerosas muchas veces. Son las reglas del juego, lo que das vuelve siempre ".