José María Muscari: "No volvería a trabajar con Nazarena Vélez"

25 de enero de 2021 • 15:11

Este lunes, José María Muscari pasó por Flor de equipo y se animó al cuestionario "intragable". Desde con quién no volvería a trabajar hasta con qué famoso tiene fantasías, el productor teatral contestó todo sin pelos en la lengua.

"¿Con quién no volverías a trabajar del ambiente?", lanzó Florencia Peña mientras mostraba el plato asqueroso que tenía que probar en caso de no querer contestar. Casi sin dudarlo, Muscari respondió y sorprendió con su confesión: "No volvería a trabajar con Nazarena (Vélez) porque fuimos muy amigos y ya no tenemos más vinculo; creo que sería raro. Amo a su hija y a ella la quiero mucho, pero ya no tenemos vínculo".

La conductora aprovechó su declaración para preguntarle si con Carmen Barbieri (con quien tuvo un fuerte cruce por algunos dichos sobre su hijo Federico Bal cuando se separó de Barbie Pucheta) le pasa lo mismo. "Me pasa lo contrario. De hecho, le mandé varios mensajes. Entiendo el enojo que Carmen tiene conmigo, pienso que mi mamá si alguien habla mal de mí lo odiaría para siempre. Yo con ella no tengo nada. Con Fede tengo buen vínculo incluso, pero ella es otra persona, es la madre y lo entiendo. Trabajé en Leonas y era re profesional, re buena compañera", expresó.

Siguiendo en sintonía con las preguntas picantes, Peña pasó al próximo plato fuerte. "Sabemos que tu fantasía es ser una estrella porno. ¿A quién invitarías para hacer la primera escena?", lanzó. "A Sebastián Estevanez, que es mi sueño", respondió velozmente y enseguida aclaró todo lo que haría con él: "No quiero una cosa así nomas de un día, quiero un amor que se consolide. Empezaría como algo sexual, pero sé que se enamoraría de mí. Me parece un potro y me encanta su energía", remató el creador y director de la obra Sex, entre risas.

