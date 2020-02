Carmen Barbieri, furiosa por los comentarios de José María Muscari sobre la obra que protagoniza, 20 millones Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 20:14

Tras un viejo conflicto del pasado, la guerra entre Carmen Barbieri y José María Muscari se reavivó. ¿Qué pasó? La protagonista de 20 millones se ofendió por un comentario que el productor teatral realizó sobre su obra y disparó furiosa contra él.

Invitado en un programa radial, y a modo de chiste, Muscari opinó sobre los dichos de Mónica Farro sobre la presencia de fantasmas arriba del escenario de 20 millones y de manera indirecta hizo una durísima crítica contra la obra de Barbieri. "No me meto con las creencias de los demás. La que debe ser muy fantasmagórica es la obra de teatro que están haciendo porque si hace un mes y medio que están haciendo funciones y no logran hablar de la obra...", señaló el director de Sex, viví tu experiencia, con el humor que lo caracteriza.

"No tengo idea de qué se trata pero se ve que ahí el fantasma es la obra. Hablan de que se agarraron de los pelos, que se mandan un papel los abogados, que ahora los atacan los fantasmas... Hermana, vendé la obra en la que estás", continuó en referencia a los dichos de Farro.

Al escuchar su testimonio, Barbieri salió a responderle y tildó al productor de "racista, clasista, nazi, antisemita". "Lo bueno de ser grande es saber quién es quién. La gente se vende hablando, el pez por la boca muere. ¿Cómo me va a sorprender si yo sé quién es, no lo conozco personalmente, ni he trabajado pero yo ya sé quién es esa persona", disparó furiosa.

Tras reconocer que su enojo viene de hace tiempo cuando Muscari trató a su hijo Fede Bal de "enano, gordo y judío", la capocómica agregó: "Nunca me dolió, eh. A mí me duelen las cosas de las personas que quiero, pero a ese señor yo no lo quise ni lo voy a querer nunca. Ese señor me cae mal. Capaz que yo tampoco le caigo bien, pero me tiene sin cuidado".

"Ese señor no se sienta a mi mesa y lo saludo porque soy una persona educada nada más, pero no me voy a olvidar nunca. Lo he visto llorar a Santiago [Bal] por esos dichos. Primero porque Santiago era judío y segundo, porque hablaron de su hijo. Que lo sepa ese señor, ¿estará contento que hizo llorar a un judío? Nunca se va a terminar este tema contra los judíos, los gordos, los enanos... Todos somos iguales, y a veces mejores que vos", indicó.

En cuanto a la crítica contra su obra, opinó: "Él dice que lo hizo todo en broma, que habló solamente de Mónica Farro. Habló de la obra, si yo tengo el audio (...). La gente habla, después se arrepiente, pero lo malo es que no saben pedir disculpas públicas. Yo si sé, eh. Cuando he tenido algún problema, he pedido disculpas", remató molesta.