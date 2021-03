Juan José Campanella, en Nueva York: sus dos grandes proyectos y el motivo por el que no quiere hablar sobre la realidad argentina

“Estoy en las afueras de Nueva York. Acá me agarró la pandemia, trabajando en Le ley y el orden. Vine en enero de 2020 para hacer dos capítulos y al terminar el primero justo comenzó la cuarentena, se paró la filmación y terminó siendo el último episodio de la temporada”, explicó el realizador Juan José Campanella.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el director argentino agregó: “En ese momento, todos pensábamos que iba a durar 15 o 20 días. Y esperando, esperando, se pararon los vuelos, y acá nos quedamos... En septiembre se retomaron las filmaciones, y ya que estoy acá, estoy trabajando desde entonces”.

Entonces, reveló cuáles son los dos ambiciosos proyectos que ocupan su cabeza y su tiempo: “En este momento, estoy trabajando en dos proyectos. El primero es una serie que se llama Los enviados, y empieza a filmarse en marzo en México con un elencazo: Luis Gerardo Méndez (Club de cuervos, Narcos), Miguel Ángel Silvestre (Sense8, Velvet), Irene Azuela (Las oscuras primaveras)”.

“Es un proyecto originado por 100 Bares [su productora] hace varios años y finalmente pudimos hacerla. Los protagonistas son dos curas del Vaticano; uno abogado y el otro, médico. Su trabajo es ir por el mundo a los lugares donde se anuncia algún tipo de milagro o de persona santa, para probar si es verdad o no. Y en un pueblo -pueblo chico, infierno grande- se encuentran con cosas del otro mundo y de este, también”. reveló.

“La segunda serie la empiezo a filmar acá, en los Estados Unidos, para Amazon. Voy a hacer el piloto y el segundo capítulo. Actúan Sissy Spacek (Carrie, En el dormitorio), Ed O’Neill (Matrimonio con hijos, Modern Family). Estoy muy contento con eso. Mañana, justamente, voy a viajar a Chicago para empezar a ver locaciones”.

El director contó, además, cómo es la experiencia de pasar la pandemia cuarentena en Nueva York: “Ni yo ni mi familia nos vacunamos, todavía. Acá están vacunando a mayores de 65 años, así que ni pregunté. Lo que sí hago es hisoparme, por el trabajo. Hoy a la mañana fui, justamente, porque tengo que viajar. Y cuando estamos filmando, todos los días. Yo tengo más de 100 hisopados desde septiembre hasta ahora. Ya me acostumbré”.

“Salgo poco. Al cine voy con toda seguridad, porque somos 10 en un cine entero. La gente está con tanto miedo que, por ahora, es un lugar seguro”, agregó.

Sobre su regreso al país, el Campanella explicó: “Hay una posibilidad muy cierta de que la serie de Amazon se filme parte en la Argentina, en los primeros capítulos. Si eso se confirma, estaría volviendo para la segunda mitad de junio. Y después, veremos... El trabajo irá dictando. Los viajes cortos, que uno antes se permitía, por el tema de la cuarentena se convirtieron en algo poco práctico. Ya no pueden hacerse. No pouedo hacer un viaje de 15 días y estar 10 en cuarentena”.

“Tengo mucha nostalgia. Durante toda la cuarentena, creo que aún los porteños que estaban en Buenos Aires tenían nostalgia, porque no se veían con nadie... Yo me veía por Zoom con Eduardo Blanco y Fernando Castex, por ejemplo. Eduardo vive en Belgrano y Fernando en Saavedra y ellos también se veían por Zoom, porque no se juntaban. La nostalgia es más por lo que se vivía hace un año que con el lugar”, reflexionó.

Por último, explicó por qué desde hace algún tiempo prefiere no hacer declaraciones sobre la realidad política del país. “No quiero hablar de política. A veces tuiteo alguna cosa, pero una cosa es un tuit, que es un mundo más pequeño y no tiene trascendencia. Yo no estuve en el tiempo de cuarentena, así que estas cosas hay que vivirlas. Y yo sé que la Argentina, además de leerla en el diario, hay que vivirla”, fundamentó.

Y precisó: “Cuando yo estaba allá, no me gustaba cuando alguien hablaba de Argentina desde Barcelona. Entonces, si bien Nueva York no fue un lugar agradable, porque ha sufrido mucho, y creo que es la ciudad con más muertos por Covid-19 en el mundo, queda esa cosa de: ‘Callate, vos, que estás en los Estados Unidos’. Así que prefiero no hacer grandes declaraciones, al menos que ocurra algo muy importante o grave que amerite un comentario, pero tiene que ser algo permanente, no algo de la vida cotidiana”.

