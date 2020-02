La hija de Reina Reech hizo un descargo por las críticas a una foto con su novio Crédito: Instagram

Juana Repetto compartió algunas postales en las redes sociales de sus vacaciones junto a su hijo Toribio y su novio, Sebastián Graviotto. La pareja viajó a Colorado, Estados Unidos, y disfrutó de divertidas actividades en la nieve. Cansada de los comentarios negativos, la hija de Reina Reech le respondió a los que criticaron por cómo posó en una foto romántica.

En la postal la actriz está sentada sobre las piernas de su novio, mientras lo besa con ternura. Montañas nevadas de fondo y dos copas de vino sobre la mesa completan el paisaje. Pero el detalle que llamó la atención de algunos usuarios fue la pose de la actriz, lo que originó un debate sobre qué es ser "femenina" y "fina". Y ahí fue cuando Repetto no tardó en contestar.

La foto de Juana Repetto y su novio, Sebastián Graviotto, que algunos criticaron en las redes sociales Crédito: Instagram

"Leo los comentarios y me quedo pensativa. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué les importa cómo pongo las piernas, si soy o no soy fina (no lo soy); si soy o no soy romántica (tampoco); o si soy o no soy lesbiana (por el momento, tampoco)", escribió la actriz. Y luego mostró con capturas las frases de los " haters" que más la asombraron.

"Con las piernas abiertas, arriba de él, qué romántica y fina", escribió una mujer y la actriz le respondió a través de sus historias de Instagram: "Ok. Ponele que es una opinión". Sin embargo, otra usuaria fue más allá y comentó: "Juana tiene de romántica lo que el hijo de padre".

El descargo de Juana Repetto en sus historias de Instagram Crédito: Instagram Stories

La actriz no dejó pasar el comentario y retrucó: " Me da lástima porque intenta ser agresiva haciendo alusión a mi hijo. Pero está en lo cierto: yo no soy romántica y mi hijo no tiene padre". Recordemos que Repetto sorprendió a todos en 2016 cuando contó que había decidido ser madre soltera a través del método de inseminación artificial con un donante de esperma.

Durante dos años y medio estuvo soltera y siempre se mostró orgullosa de su decisión de haber sido mamá cuando sintió las ganas de cumplir su sueño. En los últimos meses ensambló su familia con la de Graviotto, quien también es padre una niña. Finalmente, Repetto desdramatizó la situación y compartió una divertida selfie con el mensaje: "Por otro lado, nada que me afecte menos en la vida. Estaba en el auto aburrida y me entretengo con estas tonterías. ¡Les amo!".