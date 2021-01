Juana Repetto reveló el original nombre con el que llamará a su segundo hijo Fuente: Archivo - Crédito: instagram.com/juanarepettook/

Juana Repetto está feliz y comparte sus emociones en su cuenta de Instagram. Después de contar que estaba nuevamente en la dulce espera, esta vez fruto de su relación con su flamante marido, Sebastián Graviotto, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto eligió revelar en un mismo posteo dos cosas: el sexo y el nombre con el que llamará al hermanito de Toribio, su primer hijo, a quien tuvo sola, luego de decidir recurrir a un donante anónimo de esperma.

"Siempre dije que iba a tener todos varones y. Acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido, Belisario", anunció con una tierna foto donde se la ve en la nieve junto a su pareja. Tras compartir unos días en Miami y Disney, los tórtolos se volvieron a reunir en Vail, Colorado, donde había viajado días antes Graviotto para practicar ski.

Días atrás, la actriz, quien aseguró que "el segundo se hace notar más rápido", contaba: "Así de felices estamos de recibir la mejor noticia que podíamos esperar. Nos hicimos el test que te permite tener información genética acerca de tu bebé desde la semana 9 de embarazo y nos dio perfecto. Además, de yapa, supimos sexo, por lo que los niveles de ansiedad que manejaba entre los nervios por toda la data que te da a nivel salud este test y de saber si es nena o nene han bajado notablemente".

Un 2021 con amor y novedades

Juana viene de un 2020 muy intenso y positivo. La pandemia y cuarentena la agarró de novia con Graviotto, quien le pidió matrimonio en medio de las medidas de distanciamiento social. Tras casi un año de convivencia, Juana y Sebastián dieron el sí en una ceremonia íntima.

Auténtica y autobiográfica, Repetto compartió sus impresiones sobre los cambios de su cuerpo en este segundo embarazo. "Bueno, aquí yo. Con un cuerpo que ya no es el que tenía, ni el que esperaba tener a los 3 meses y medio de embarazo. Venía muy conforme con cómo me veía, con la ilusión de tener esos embarazos en los que sos 'pura panza' y el resto del cuerpo prácticamente intacto, sé que es posible porque lo veo en otras mujeres. Debo admitir que no tanto en las que me rodean pero sí en redes, revistas y demás. Quedé embarazada con un peso perfecto para mí, creí que no me deformaría, pero bueno, no soy de esas pocas mujeres con una genética divina, increíble. Tampoco soy el relajo en persona, los primeros meses de embarazo con todos los cambios de hábitos que implica y demás, me generan muchas emociones, miedos y ansiedad. Y aunque me estoy cuidando con la alimentación (o intentándolo), acá estoy con kilos de más, un buen culo y unos lindos flotadores asomando. Tratando de recibirlos con amor aunque después de tanto esfuerzo por verme y sentirme bien, cuesta", reveló en otra publicación en la red social de las fotos.

Y agregó: "¿Emocionalmente? Montaña rusa. Poniéndole todo el cuerpo, el tiempo y el amor del mundo a acompañar a Torito, que viene súper bien, mega pegote él conmigo y yo con él. Los dos nos estamos necesitando bien de cerca, cuerpo con cuerpo. Me cuesta mucho pensar en tener que dejar de ser solo para él. Me da pánico criar de a dos, delegar, confiar. Escuché y leí sin parar 'sos muy valiente' cuando decidí tener a Toro sin un padre y la verdad, siento que este es un desafío mucho más grande. Tengo muchos más miedos e inseguridades y siento que valentía es apostar a formar una familia compartida".

