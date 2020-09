Juana Viale contó dónde compra sus alimentos y sorprendió a todos

Juana Viale habló ayer de su vida respetuosa con el medio ambiente y contó dónde compra sus alimentos Crédito: eltrece

Juana Viale, que se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en la conducción de sus dos programas, en diálogo en la mesaza de los domingos con la cocinera Felicitas Pizarro, habló sobre su estilo de vida sustentable. "Tengo compostera ahora", contó Juana Viale, que también tuvo como invitados de la mesa al músico Brian Lanzelotta, la actriz y conductora Soledad Silveyra, y el actor y productor Flavio Mendoza.

El actor pidió que le aclaren qué es una compostera. "Es una forma de reciclar tus desperdicios de productos orgánicos", explicó Pizarro. "Se degrada el alimento y se vuelve tierra orgánica, fértil", replicó Viale. "Esta cuarentena hizo que mucha gente se empezara a dar cuenta de qué come y qué hace con sus desperdicios, cuánto plástico está generando", aseguró la jurado de El gran premio de la cocina.

Por su parte, la conductora del programa se explayó sobre cómo tener una vida respetuosa con el medio ambiente. "Yo una vez dije hagan un desafío de ir al supermercado a comprar cosas que no tengan plástico. Salí con el chango vacío porque no hay. Entonces, no es para boicotear a nadie, pero si uno va a mercados más chiquitos, o a la proveeduría, o a la dietética, vos llevas tus bolsas y te venden por peso", relató la nieta de Mirtha Legrand.

Luego Silveyra la interrumpió:"¿Vos fuiste al Mercado Central? Estuviste en un puesto que dio la casualidad que es de una amiga". Viale le respondió: "Sí, yo siempre compro en el Mercado Central mi fruta y mi verdura en un puesto que tiene cosas orgánicas de todos productores nacionales, regionales. Soy medio así".

A continuación, la conductora de la mesaza recordó que es vegetariana y que su hija Ámbar es vegana. Y explicó la razón por la cual no puede tener el mismo tipo de alimentación que su hija: "Me encanta el queso y el huevo".