Luego de grabar las emisiones de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale habló del difícil momento que atraviesa su familia tras la muerte de Goldy Crédito: Captura de TV

2 de mayo de 2020 • 19:23

En la puerta de Estudio Mayor, minutos después de terminar con las grabaciones de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand , Juana Viale habló sobre el difícil momento que atraviesa su abuela, Mirtha Legrand , tras la muerte de su hermana Silvia.

"Es un momento íntimo, sensible y muy delicado. Gracias por la comprensión y por haber estado acá. Somos una familia chica así que nos pega a todos bastante cerca, y más para mi abuela que además de su hermana era su hermana gemela y tenían un vínculo muy estrecho. Y la situación de esta pandemia hace que sea más difícil aún", dijo la actriz devenida en conductora de los ciclos de eltrece.

Notablemente apesadumbrada, luego de varias horas de grabaciones, Viale respondió unas pocas preguntas antes de retirarse rumbo a su casa. "Goldy, para los que no saben, fue una figura durante muchos años y después ella se retiró de la vida pública. No le gustaba ni ser fotografiada ni ir a lugares públicos, tenía grandes amigos que eran básicamente los amigos de mi abuela, tenía a su familia... La vamos a extrañar", sintetizó.

"Es un momento muy delicado, y yo no estoy haciendo otra cosa más que cubrir un espacio que mi abuela no puede cubrir porque es una persona de riesgo", dijo luego. "Tenemos que seguir adelante con este proceso, que es un duelo y es que es muy largo y complicado por la realidad que nos circunda", explicó en referencia a la imposibilidad de Mirtha Legrand de asistir al sepelio de su hermana este mediodía, en el Memorial de Pilar. "Yo no pude ir a despedirla porque recién salgo del trabajo y tengo hijos. Nos dividimos como pudimos y estamos acompañando a mi abuela como podemos".

Finalmente, al ser consultada sobre el estado de ánimo de su abuela, Viale fue contundente: "Está como cualquier ser humano que acaba de perder a un hermano".

La actriz, que suplanta a su abuela al frente de ambos ciclos desde que se dictó la cuarentena preventiva y obligatoria en el país, grabó esta tarde los programas que se emitirán esta noche y mañana al mediodía.