Juana Viale reveló por qué no aceptó participar de La Academia

Juana Viale llevó adelante otra de las “mesazas” del fin de semana. En el almuerzo del domingo, la nieta de Mirtha Legrand reconoció que fue convocada para participar de La Academia, el renovado ciclo de Marcelo Tinelli, pero aclaró que rechazó la propuesta y reveló los motivos.

La edición de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este fin de semana contó con la presencia de Luciano Cáceres, Kevin Johansen, Pía Shaw y Noelia Marzol. Tras elogiar a la bailarina que integra el elenco de la obra teatral Sex, viví tu experiencia por su performance de danza embarazada de siete meses, Viale trajo a colación sus dotes de baile.

“Yo también soy bailarina de toda la vida”, expresó la actriz con humor, y recordó la apertura musical que hizo junto a Martín Bossi con una coreografía que combinó tango y cumbia. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) no dejó pasar la oportunidad y le consultó: “Hablando de baile, ¿vos no vas a estar en el Bailando?”.

Descolocada por la pregunta, la actriz redobló la apuesta con su contestación: “Pero si este año no hay Bailando”, respondió, haciendo referencia a que el ciclo que conducirá Marcelo Tinelli tendrá otro nombre y otro contenido. Shaw le retrucó: “Bueno, ¿pero no es verdad que te llamaron de La Academia para que participes?”.

Ante la insistencia, Viale finalmente reveló porqué prefirió no formar parte del nuevo reality producido por LaFlia, que saldrá por eltrece: “Sí, es verdad que me llamaron, pero yo ya tengo un programa acá, y no puedo ocupar tantas cosas”. Y agregó: “Además tengo tres pibes, no me puedo dividir”.

Recordemos que este año ya no estará el segmento Bailando por un sueño en ShowMatch, y será reemplazado por La Academia, del que participarán más de 20 famosos. A diferencia del formato anterior, no habrá votación telefónica para definir al eliminado, ya que serán los propios jurados los que tomarán la decisión de quién no debe continuar. Los cuatro expertos que integrarán el panel son: Carolina “Pampita” Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito.

LA NACION