Así será La Academia, el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli

Cada vez falta menos para el debut de La Academia, el nuevo ciclo con el que Marcelo Tinelli vuelve a la televisión tras un año sin pantalla . Esta tarde, el programa de El Nueve, Hay que ver, recorrió los estudios desde donde se emitirá el reality en Don Torcuato y anticipó detalles exclusivos sobre este nuevo formato que promete nuevas disciplinas y muchas sorpresas.

“La Academia es algo mucho más amplio artísticamente. Los coaches están desarrollando una serie de ritmos más complejos que no sólo van a bailar en pareja, van a tener la posibilidad de bailar con otros bailarines, la posibilidad de cantar”, comentó el productor Pablo “el Chato” Prada desde el lugar.

Mientras asegura que las instalaciones son mucho más amplias, el productor aclaró que ya hay alrededor de 18 figuras confirmadas . “Faltarían 4 o 5 más por confirmar. Tenemos un centro de entrenamiento para los ritmos especiales que es una cancha de básquet, donde las parejas van a poder practicar”, agregó mientras mostraba el listado de los famosos convocados.

Marcelo Tinelli se mostró entusiasmado con el ingreso de Pampita al jurado Instagram

En cuanto a las nuevas disciplinas a las que deberán someterse los participantes, fueron Eugenia Frugoni y Lolo Rossi (las directoras del equipo de coaches) quienes contaron algunos detalles inéditos hasta el momento. “Hemos agregado elementos y dificultades a los ritmos de siempre. Van a tener que bailar, en algunos casos cantar, va a ser todo más acrobático. En el medio mecharemos los ritmos de siempre”, expresó Eugenia.

Por su parte, Lolo reveló un nuevo ritmo que pondrá a prueba al jurado. “Va a haber una performance donde vamos a rotar parejas. El famoso va a ser camuflado de tal forma que su misión será no hacerse ver por lo que tendrá que cambiar su forma de moverse. Quizá le tuneen la voz también”, lanzó ante la mirada atónita de todo el panel.

Jimena Barón se reencontró con Marcelo Tinelli y ya es jurado de La Academia - Fuente: Instagram

“El jurado dirá mediante un voto (que no se va a ver) quién es para ellos el famoso que bailó y se develará en la sentencia”, agregó Frugoni. Sin embargo, ese ritmo no es la única sorpresa que nos trae este nuevo certamen. “Por primera vez va a definir el jurado al eliminado. No va a haber más voto telefónico”, indicó Rossi mientras su compañera advertía: “El jurado se la va a tener que jugar en serio sobre quién es el que más le gusta”.

Tras asegurar que volverá “el baile del caño”, aunque con un estilo más acrobático, “el aquadance” y “el baile del cubo”, las coaches volvieron a sorprender con una nueva incorporación en el equipo de producción: Juanita Tinelli. Súper tímida ante la cámara, la hija del conductor confesó cómo es sumarse a este nuevo desafío: “Estoy con las chicas en producción. No me animo a bailar”, advirtió ante la insistencia de Denise Dumas y José María Listorti por verla delante de cámara.

“Está participando en la producción de la apertura pero en algún momento quizá haya alguna frutillita. La estamos tratando de convencer para hacer algo. Estamos contentas porque puso aire nuevo al equipo”, concluyó Lolo entusiasmada.

LA NACION