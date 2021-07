Juana Viale, sobre el fin del programa de Mariana Fabbiani: “Me apena muchísimo”

La semana pasada, y a solo dos meses y medio de su debut, Mariana Fabbiani anunció que Lo de Mariana, el programa de eltrece que conducía todos los mediodías, se despedía de la pantalla chica. Tras esta noticia, Juana Viale expresó su pesar por el fin del ciclo, aunque tiempo atrás había señalado que era “una copia” de Almorzando con Mirtha Legrand.

“¿Con quién hubo un cruce?”, preguntó la nieta de la diva cuando le consultaron qué pensaba sobre la decisión del canal. Fue allí que el movilero de Intrusos le recordó las palabras que había dicho tiempo atrás. “No estoy descubriendo América, no estoy diciendo ninguna cosa loca o ilógica”, expresó sobre su crítica al ciclo de Fabbiani. Aunque luego quiso dejar en claro, que pese a sus palabras, sentía mucho que terminara: “Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión”.

“Es realidad no dije ninguna locura y creo que opinás lo mismo”, volvió a enfatizar la actriz, que en su momento aseguró que “quisieron hacer algo diferente y les quedó igual”. A pesar de esto, fue clara en su postura de que no se alegraba de que saquen del aire al programa.

“¿Cómo alguien se va a alegrar? ¿Cómo pueden pensar y creer que una persona se va a poner feliz de que levanten un trabajo? De verdad. Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas”, afirmó un poco enojada por la pregunta.

“Les quedó igual”

A comienzos de mayo, Viale había criticado a la producción de Lo de Mariana por el formato elegido para el programa. “Cada uno es libre de crear y de copiar. El formato de Mirtha existe hace 53 años. Quizá le hicieron una propuesta a Mariana... La verdad es que no sé si es de parte del canal o de la productora, pero es una copia. Al pan y pan y al vino vino. Está mal negar que es una copia. Quizá quisieron hacer algo diferente y les quedó igual”, había dicho con picardía, en una nota con Intrusos.

También reveló que ni Adrián Suar ni nadie del programa le había comentado nada al respecto. “Si lo hiciera, le pediría que hable con mi hermano, que es el productor”, había expresado entonces y agregado: “Nuestro público es fiel y siempre está y nos banca y nos va a seguir bancando en eltrece o en un canal de cable. No es cuestión de tener razón, las cosas suceden y uno sigue adelante”.

El anuncio de Fabbiani

La semana pasada, y a través de su cuenta de Instagram, Fabbiani anunció que el programa llegaría a su fin. “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas“, expresó con pesar la conductora.

LA NACION