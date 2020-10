Juanes y una insólita anécdota: el día en que se robó un auto por error

Juanes recordó el día que robó un auto Tesla por error y cinco patrulleros fueron a su casa Crédito: Insatagram: @juanes

EL TIEMPO/GDA Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 15:20

Juanes le contó una insólita anécdota a sus seguidores de Instagram en un video. El cantante colombiano recordó el día en que se robó un auto Tesla sin darse cuenta: "Mi esposa, mi hija mayor y yo nos subimos al carro equivocado y vinieron cinco patrulleros a mi casa".

"Tengo que contarles algo que me pasó en estos días, muy loco", empezó diciendo. "Yo estaba en el estudio trabajando como a las 11 de la noche. Llegan Karen Martínez (su esposa) y mi hija Luna diciendo que había llegado la policía a la casa", continuó.

"Bueno, bajo yo y me encuentro cinco patrulleros y diez policías armados hasta los dientes, que solo se les veían los ojos; y un agente me dijo: 'Señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado'".

Ver esta publicación en Instagram #noesloqueparece Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 19 Oct, 2020 a las 5:23 PDT

Inmediatamente revisó su auto y se aseguró de que estuviera donde lo dejó estacionado, atónito ante la situación. "Le digo: 'Pero señor oficial, ese es mi carro. Acabábamos de volver de comer con mi esposa, hace como una hora más o menos'", narró.

Además revisó una aplicación que tiene en su celular para monitorear la ubicación de su auto y se la mostró a los policías. Ahí fue cuando tuvo la primera pista de que había "gato encerrado" en su historia, y luego al mirar la patente del vehículo entendió todo.

El automóvil era idéntico, pero adentro se encontró unas servilletas y otras cosas que no eran de él. Efectivamente, era el auto de alguien más. "Le conté a uno de los uniformados y se tentó de la risa, me dijo que en 20 años de servicio nunca le había pasado algo así", relató.

"Literalmente, Karen y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami", confesó, aún sin poder creer lo que le había pasado. Luego el policía contactó al dueño del auto, y finalmente lo retiró de la casa del artista.

Cuando el verdadero dueño llegó les explicó que él había dejado la llave puesta y se tomó el susto con humor. Sin embargo, el cantante seguía sin su Tesla, y el policía se ofreció a llevarlo hasta el restaurante a buscarlo.

"Me subí en la patrulla de Policía, en la parte de atrás, y me sentí como regañado, en el banco de los culpables. Por suerte ahí estaba mi auto, exactamente donde lo dejé y sin dudas es de lo más extraño que me ha pasado últimamente", concluyó el artista.