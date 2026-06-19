Juanita Tinelli reapareció en público, habló de su ex y compartió un llamativo mensaje en sus redes sociales

Una semana después de convertirse en noticia por la denuncia contra Bautista Cuiña, su exnovio, Juanita Tinelli volvió a aparecer en público: el jueves por la noche fue al teatro a ver Sex. Una vez que terminó la obra, la modelo fue abordada por un grupo de periodistas, a los que les dejó una frase que llamó la atención de todos: “Yo estoy bien. Que él siga vendiendo electrodomésticos”.

“Estoy muy tranquila”, fue lo primero que dijo la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles apenas cruzó la puerta del teatro. De inmediato, ante las constantes preguntas de los movileros, expresó: “Yo no denuncié nada”. Cuando le preguntaron si tenía “alguna asistencia”, se dio vuelta y repitió, ofuscada: “¿Qué asistencia? Hago terapia desde que tengo 10 años”, aclaró.

Juanita Tinelli estuvo acompañada por un amigo al ir a ver la obra Sex Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego de caminar algunos metros rodeada de cámaras mientras se tapaba la cara con su saco, se la escuchó decir: “Es muy invasivo esto”. Antes de subirse al auto donde la esperaba el amigo con quien fue a ver la obra de José María Muscari, la modelo dejó una frase contundente para su ex: “Que siga vendiendo electrodomésticos”. Y antes de cerrar la puerta del auto y alejarse del lugar, sumó: “Y bueno, el que calla otorga”.

El llamativo posteo

El llamativo posteo de Juanita Tinelli

Este mediodía, la modelo apareció en las redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió una foto en donde se la ve junto a su perro. Con lentes de leer, parece tener los ojos vidriosos. Sobre la imagen, la joven repitió una de las frases que le dijo a la prensa el jueves por la noche y agregó dos expresiones más: “El que calla otorga. En mi cabeza devore. Jure”.

Juana Tinelli encendió las alarmas del mundo del espectáculo tras acusar a su expareja, Bautista Cuiña, de haberla golpeado (Foto: Instagram/ @bautistacuina @juanitinelli1

La denuncia

El jueves 11 de junio, Juana Tinelli protagonizó un confuso episodio en el local bailable Costa 7070, donde personal policial acudió tras ser alertado por un episodio de violencia de género. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la modelo, quien relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su exnovio y que este le había propinado un golpe en la cara.

Según el parte policial, la hija de Marcelo Tinelli manifestó que había recibido un “golpe en el rostro, sin lesión visible”. Si bien se solicitó la presencia del SAME para asistirla, la joven rechazó la atención médica y se retiró del lugar acompañada por amigos y por su chofer.

De acuerdo con la documentación oficial, tras recibir la denuncia, los efectivos realizaron una recorrida por el complejo para localizar al Cuiña, aunque no lograron encontrarlo. “El personal de seguridad del local verificó el interior, no logrando dar con el imputado, destacando que el complejo posee varias salidas”, señala el informe policial.

Además, uno de los empleados del boliche declaró haber observado una discusión entre ambos, aunque aseguró no haber presenciado la agresión denunciada. Según su testimonio, cuando la policía llegó al lugar, el joven ya se había retirado por otra puerta.

La versión del entorno de Cuiña

Amalia Granata rompió el silencio sobre el escandaloso episodio que involucró a Juana Tinelli

A pocas horas del hecho, el escándalo sumó una nueva voz: Amalia Granata, diputada y amiga cercana del círculo íntimo del joven, dio una versión muy distinta. “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse”, explicó al aire de Intrusos, y aseguró que el joven se enteró de la denuncia a la mañana siguiente. Según su testimonio, Cuiña disfrutaba de la noche junto a su grupo de amigos en una mesa reservada del sector VIP cuando la hija de Marcelo Tinelli irrumpió en el lugar acompañada por otro joven.

De acuerdo con las declaraciones de la diputada, la situación se tornó tensa de inmediato. “Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar delante de él. Él se acerca y le pide que, por favor, se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, detalló de forma contundente.

En ese sentido, Granata comentó que el joven presentaba marcas en su rostro y que optó por irse de inmediato para evitar que el altercado pasara a mayores. “La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, concluyó al mismo tiempo que catalogó la relación como “tóxica”.