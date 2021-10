Juariu se despidió de Bendita para sumarse a MasterChef Celebrity 3: “Gracias por la paciencia y el amor”

Faltan pocos días para que comiencen las grabaciones de MasterChef Celebrity 3, y poco a poco se comienzan a definir quiénes serán los famosos que participarán de la nueva temporada. En las últimas horas, Juariu se despidió de Bendita para sumarse al reality culinario de Telefe.

“Hoy vamos a despedir a Juariu”, anunció Beto Casella ni bien comenzó la emisión. “Te pido que no llores”, le suplicó a la tucumana, cuyo verdadero nombre es Vicky Brauer y se mostraba compungida desde el panel del ciclo de elnueve que la vio debutar en televisión.

Llegando al final del programa, con un emotivo y gracioso informe sobre el paso de Juariu por Bendita, fue el momento real de la despedida. “Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero”, dijo Casella, entre risas.

“Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias”, expresó la detective de redes sociales, que también repasó lo que sintió al ser convocada como panelista del ciclo. “ Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos... Siempre que llegás es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia”, aseguró.

Juariu no pudo dejar de agradecerle al conductor por darle una oportunidad en la televisión. “Gracias a vos, Beto, por darme el espacio, el lugar, por dejarme traer mis cosas y por alentarme”, dijo con emoción. “Gracias a mis compañeros que también me alentaron y me enseñaron todo, porque yo no venía de la tele”, agregó.

“Para mí este es un lugar que me hace muy feliz. Los voy a extrañar mucho, pero los sigo mirando desde casa. Gracias por la paciencia y el amor”, culminó.

MasterChef Celebrity 3

Paulo Kablan, Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Tití Fernández, Gastón Soffritti, Denise Dumas y la Peque Pareto ya confirmaron su presencia en MasterChef Celebrity 3

Según pudo saber LA NACION hace algunos días, las grabaciones del reality show de cocina se iniciarán a mediados de octubre, como para salir al aire un mes después. Una vez más, el ciclo contará con la conducción de Santiago Del Moro y tendrá a Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui como jurados. La llegada del certamen gastronómico se dará al término de Bake Off, el programa que conduce Paula Chaves por el mismo canal.

Entre los famosos que ya están confirmados y con contrato firmado se encuentran Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Denise Dumas, Mery del Cerro, la judoca Paula Pareto, Gastón Soffritti, el músico Joaquín Levinton y los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan. Además estarán Anamá Ferreira, Reina Reech, la Tigresa Acuña y Charlotte Caniggia, aunque las conversaciones con algunas de estas figuras todavía continúan.

Una de las incorporaciones más difíciles para la producción es la de María Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. Según dio a conocer Marina Calabró hace unos días, Telefe y la madre del astro del fútbol “vienen negociando desde junio” y, aunque aún no confirmaron su presencia, desde el programa tienen “cierta esperanza” de que efectivamente se concrete un acuerdo. “Ella quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda porque tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó Calabró, y reveló cuál es el mejor plato de Celia: “Es famosa por sus milanesas de carne”.

Así, y a medida que se acerca la fecha en que comenzarán las grabaciones, se va poblando la lista de los 16 participantes que competirán por ser el ganador de la tercera edición de MasterChef Celebrity Argentina. Claro que ninguno de los famosos quiere hablar porque todavía no les dieron permiso en Telefe, que guarda celosamente estos secretos a voces; mientras tanto, las estrellas se dedican a practicar sus habilidades culinarias, las cuales deberán comenzar a mostrar frente a las cámaras muy pronto.