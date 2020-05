Julieta Díaz: "Mi hija tiene parálisis cerebral"

La actriz habló de la salud de la pequeña Elena Crédito: Instagram Julieta Díaz

Julieta Díaz habló por primera vez en detalle sobre la salud de Elena, su hija de 5 años. "Mi hija tiene parálisis cerebral . Está desde siempre en rehabilitación. Está muy bien", contó la actriz a la revista Paparazzi sobre la niña, fruto de su matrimonio con Brent Federighi, de quien se separó a mediados de 2017, tras 10 años de relación .

De todas formas, Díaz prefirió no explayarse demasiado, fiel al perfil bajo que siempre la caracterizó en cuanto a su vida familiar.

"Es algo muy íntimo de ella y de la familia, por eso prefiero no dar demasiados detalles. Lo que sí puedo decirte es que está muy bien y que avanza muy bien", contó la actriz sobre el tratamiento que atraviesa Elena, que incluye sesiones de rehabilitación que la han ayudado a caminar, mantener buenas posturas, e incluso asistir a clases de danza.

"Nosotros estamos contentos con los avances y ella también lo está", añadió. Elena Antonia nació a mediados de diciembre de 2014 y se produjo una complicación en el parto, por lo cual debió permanecer internada en neonatología. El 9 de enero, Díaz compartía que Elena ya había sido dada de alta, y que estaba fuera de peligro.

En diálogo con LA NACION en junio del año pasado , la actriz a quien pudimos ver en 2019 en la ficción de Telefe Pequeña Victoria, y recientemente en una divertida participación en la comedia de Netflix, Casi feliz, aludió a cómo la maternidad le había cambiado la vida.

"Gané experiencia de vida, sensibilidad... No vivo la vida igual que antes. Quisiera vivirla un poco menos intensamente (risas). Pero la verdad es que estoy separada desde hace poco tiempo y me estoy acomodando todavía a esta nueva realidad", manifestaba, para luego explayarse sobre Elena. "Mi hija es maravillosa, aprendo de ella, la disfruto. Y perdí la capacidad de ser un poco más irresponsable en algunas cosas, un tipo de liviandad que en algunas áreas ya no va a volver. Pero también es parte de crecer, de dejar de ser hijo y de asumirse adulto", le expresaba Díaz a este medio.

En cuanto a la relación de Elena con su papá, la actriz habló al respecto en el programa Cortá por Lozano , un año atrás. "Brent es un padre que se ocupa de su parte. La tiene la mitad de la semana y yo, la otra mitad. Nos repartimos así. Por momentos estoy sola en casa. Está bueno... puedo dormir hasta más tarde o salir con una amiga, pero a veces es un poco raro. Con él nos llevamos muy bien. Somos muy respetuosos y tenemos algo que está buenísimo que es facilitarle la vida al otro, no hacérsela más difícil", contaba Julieta sobre el vínculo con su expareja.