Julieta Nair Calvo contó el insólito modo en que le reveló a su pareja que estaba embarazada: “Tardó muchísimo en reaccionar”

La noche del lunes fue muy emotiva para Julieta Nair Calvo. Por un lado, la actriz se despidió con mucha tristeza de la pista de “La Academia”. Por otro, contó los motivos de su decisión, que tienen que ver con una de las noticias más lindas de su vida: está esperando su primer hijo junto a Andrés, su pareja desde hace más de tres años. Este martes, la participante que será reemplazada por Rochi Igarzabal pasó por Los ángeles de la mañana, y entre varias sorpresas, reveló cómo está viviendo uno de los momentos más importantes.

“Estoy bien, con ganas de vomitar un poquito. Hay días y días, pero bueno estuve con nauseas y fui a ensayar igual”, comentó Julieta Nair Calvo que está embarazada de tres meses y medio. Tras aclarar que se enteró de su estado en la gala de canto, la artista advirtió que a pesar de los síntomas intentó seguir con su participación lo más lejos posible. “ Me sentía mal en casa, pero después iba a ensayar y le ponía pilas. Aparte a mí me gusta mucho trabajar, así que iba con muchas ganas, pero bueno, no me podía caer ni tener golpes bruscos ”, señaló quien al principio mantuvo la noticia en secreto hasta con su equipo.

“Al principio no le había dicho nada a los chicos y cuando el coach me ponía los trucos, yo decía: ‘Me da vértigo’. No sabía cómo hacer. Para el caño empecé a sacar figuras que me salían bárbaro porque el obstetra me dijo que no podía hacer fuerza con la panza. El día que íbamos a hacer la apuesta, Hernán (su coach) nos manda que tenía 39 de fiebre y se iba a hisopar así que me vino bárbaro. Fue milagroso no hacerlo porque era el único ritmo al que le tenía miedo. Lo iba a hacer igual, pero…”, confesó aliviada.

Como dijo ayer en la pista, si este no fuera su primer embarazo seguramente seguiría en concurso. “Esto es una competencia y yo tampoco quería hacer cualquier pavada. Si este no fuera mi primer embarazo por ahí seguía, pero al ser primeriza me da miedo. El riesgo es caerme o golpearme, no bailar”, aclaró.

Muy enamorada, Nahir Calvo recordó cómo empezó su historia de amor con Andrés, el padre de su hijo. Tras contar que fue Gimena Accardi quien los presentó, la actriz contó detalles de ese primer encuentro. “Gime hizo de ‘cupida’. Ella es amiga de él y un día estábamos grabando Mi hermano es un clon y me dijo que quería presentarme a alguien. Fuimos a uno de sus bares, lo vi y me gusto, pero él no me dio bola. Él dice que fue una estrategia, yo me fui toda montada y ni bola”, reveló algo decepcionada.

“Yo me quedé pensando, lo busqué por Instagram, pensé qué ponerle y cuando fui a mandarle vi que tenía un mensaje de él en Spam con la misma pavada que le iba a poner yo. La primera pavada que hablamos fue que él es de Racing y yo de Independiente”, lanzó, entre risas. Para confirmar sus dichos, Andrés se comunicó vía Zoom y dio su postura al respecto: “No era que yo era un gran estratega, la verdad que me daba nervios. Obviamente me gustaba, no lo podía creer, hice lo que pude. Cuando nos vimos después pegamos mucha onda al instante, fue inmediato”, aseguró.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia del embarazo, el empresario advirtió: “La anécdota es muy graciosa porque estábamos esperando a ver si sucedía. No le venía y ella se fue a hacer el test sola, le salió positivo, y lo puso en una cajita tipo desayuno”, relató. Su discurso fue interrumpido por Nahir Calvo, quién sumó más detalles al respecto: “ Le puse el test en la cajita de las medialunas y lo desperté. Primero pensó que era un termómetro, pensó que tenía covid, tardo muchísimo en reaccionar ”, reveló, entre carcajadas.

Mientras el futuro papá advertía que tenía que empezar a investigar sobre paternidad, ya que no sabe nada, la pareja contó que los primeros en enterarse fueron los futuros abuelos, aunque tardaron casi dos meses en decirlo. “Es el primero de ambas partes. Esperamos dos meses y pico para contarle a la familia. Una vez que el médico nos dijo que iba todo bien lo dijimos”, confirmó la actriz que aún no sabe el sexo de su bebé, pero que ya tiene varios nombres en mente.

A Andrés no le importa ni el nombre, ni el signo que tendrá el bebé en camino (tienen fecha para mediados de marzo), su único objetivo es que sea de Racing como él. “Ya se discutió eso, todo lo demás lo negocio, pero el cuadro es lo único que no puedo negociar. Aparte me tengo que buscar un socio para las reuniones familiares”, bromeó en alusión a toda la familia de su mujer que es de Independiente.

Tras asegurar que por el momento no hay planes de boda, el empresario se despidió con una fuerte declaración de amor para la madre de su hijo: “La amo. Es mi equipo y se viene lo más lindo de nuestra vida”, confesó.

Rochi Igarzábal, su reemplazante

Si bien Julieta Nahir Calvo está muy feliz con la noticia, siente algo de nostalgia por tener que abandonar la pista de ShowMatch, un lugar donde pudo demostrar que es una artista integral que canta, baila y actúa. Mientras advirtió que seguirá ligada a su equipo (integrado por Gonzalo Gerber y su coach Hernán), la participante dejará su lugar en muy buenas manos: su amiga Rocío Igarzábal.

Emocionada por volver a la tele, la ex Casi ángeles expresó lo que significa esta oportunidad para ella: “Estoy muy contenta. Ya tuvimos un par de intercambios, pasa que los ensayos son muy productivos y había poco tiempo para aprender las coreos, así que nos debemos una charla. Yo estuve alejada de la tele con mi música, maternando y que ella me pase la posta es re emocionante”, indicó.

Tras aclarar que la recibieron muy bien en la competencia, Igarzábal aseguró que hará todo para defender el lugar de su amiga lo mejor posible. “Ya el grupo está armado pero me recibieron desde todas las áreas con un amor y respeto muy lindo. Primero, desde un lugar de invitada porque nadie sabía que ya quedaba como titular, no podía contar nada”, reveló quien debuta en el ritmo de Niñez, donde bailarán junto a una pequeñita de seis años.