Julieta Prandi continúa su disputa con su exmarido: ahora, él la denunció

Julieta Prandi sigue teniendo problemas con su exmarido, Claudio Contardi

Fernanda Iglesias 16 de junio de 2020 • 13:09

Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por "impedimento de contacto" . Según el acta a la que tuvo acceso LA NACION, Claudio Contardi dice que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio y que eso no sucedió. También declara que no tiene comunicación alguna con los niños y que la modelo y conductora "no responde a las llamadas telefónicas" por lo que desconoce "el bienestar de sus dos hijos" al no tener "ningún tipo de contacto hace una semana".

No es la primera vez que Contardi -con quien Prandi mantuvo una conflictiva separación - decide denunciarla. En enero hizo una presentación similar cuando los niños estaban en Córdoba con su madre y por un tema con los vuelos volvieron a Buenos Aires un día después.

Según contó en Radio del Plata Karina Barrio, la abogada de Prandi, "es una denuncia sin fundamentos". Contradiciendo a lo declarado por Contardi, la abogada aseguró que él se comunica todos los días con sus hijos. "No una vez, sino varias veces", explicó y detalló cómo era el sistema de visitas. "Los chicos estuvieron un mes con Julieta porque su padre no tenía servicio de internet en la casa donde vive y como ahora las clases son virtuales, no podían hacer sus tareas sin esa herramienta. Sobre todo el mayor, que tiene 9 años. Luego, cuando eso se solucionó, fueron una semana a la casa de Contardi y ahí hubo algunos problemas".

Barrio dice que los niños no estaban a gusto viviendo con su padre y que el menor, incluso, lo sacaban de la casa, sin respetar este tiempo de aislamiento obligatorio. "El más chiquito fue sacado en varias oportunidades y no al parque a jugar sino a hacer trámites con el padre. Mientras que el más grande se quedaba haciendo sus tareas virtuales y todo esto lo contaron los niños. Por eso hablé con la abogada de él para ver cómo lo resolvíamos porque los chicos no querían volver a la casa del padre".

Los chicos no querían volver a la casa del padre Karina Barrio (abogada de Julieta Prandi)

Con respecto a lo que denunció Contardi, que los niños debían ser trasladados a su casa de Escobar, Barrio asegura que no hay ningún acuerdo de ese tipo. "Y en caso de que se llegara a un arreglo, el que tenía que ir a buscarlos era él. El problema es que el mayor de los chicos dijo que no quería ir a la casa de su papá, entonces Contardi quería llevarse sólo al menor, pero la idea es no separar a los chicos".

Además de estos conflictos, Prandi sigue en litigio con su ex por la cuota alimentaria. "Desde marzo de 2019 que Contardi no pasa la cuota que exigimos que es de cien mil pesos. Nunca pagó un peso", aseguró la abogada.