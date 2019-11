Julieta Prandi habló de su presente, tras la denuncia por violencia familiar contra su exmarido Crédito: Instagram

7 de noviembre de 2019 • 22:10

En medio de su escandalosa separación con Claudio Contardi y, tras denunciarlo por violencia familiar, Julieta Prandi rompió el silencio y dio detalles de cómo fue la convivencia en los últimos años juntos a su exmarido.

En el marco de la presentación de Atrapados en el museo, la obra que hará en Carlos Paz junto a Paula Chaves y Pedro Alfonso, la actriz confesó estar mucho más aliviada después de un año muy duro. "Recobré mi libertad y mi vida, así que estoy muy feliz con eso", le contó a Hay que ver desde el móvil, mientras hacían las fotografías para la marquesina.

En cuanto a sus días junto al empresario, la modelo dijo que sus "celos enfermizos" destruyeron la pareja. "Todo era un problema. Al principio creía que lo hacía para cuidarme pero después me dí cuenta de que era 'te cuido y te controlo', 'te cuido y te llevo' y un día estás presa adentro de tu casa", reflexionó. Y agregó: "Cada vez estaba más asfixiada y perdida conmigo misma. Cada día más triste. Hasta que un día dije: 'Tengo que tomar una decisión por más que sea doloroso para mí y los chicos. No fue tan sencillo. El último año de convivencia fue con mucho maltrato psicológico (que no se lo deseo a nadie) y me tuve que ir de casa porque no me quedó otra alternativa", explicó Prandi.

Enseguida, la rubia enumeró varias situaciones que tuvo que vivir y que fueron detonantes a la hora de tomar la decisión de separarse. "Cuando me desapareció mi billetera y mi celular [que, según contó en otra entrevista, 'apareció en el freezer'] reaccioné. Yo tenía que irme a trabajar a Uruguay dos días y, para que no me vaya, él me escondió todo. O en el verano cuando tuve que ir a Pinamar en remis ida y vuelta porque él no quería que duerma allá. Discutimos, me encerré en el baño y rompió la puerta a patadas", relató Prandi, quien aseguró que, si bien nunca llegó a sufrir violencia física por parte de su ex, sí tuvo mucho miedo. "Era una persona que me degradaba, me insultaba y me amenazaba todo el tiempo, así que podía lastimarme", reflexionó.

"¿Cuándo hiciste el clic?", le preguntaron. "Cuando ví a Mateo [su hijo de 8 años] convertirse en Julieta, ya que tenía el mismo dolor que yo. Ahí me saqué la última venda que me quedaba. Uno puede ser débil con uno mismo, pero cuando te tocan un hijo...", advirtió con cierta angustia.

Prandi explicó que Contardi nunca quiso separarse, aunque "él ya tenía otra pareja". "Lo que no te mata te hace más fuerte y les puedo asegurar que estoy mucho más fuerte que en cualquier otro momento de mi vida. No fue un proceso sencillo, hasta que encontrás la salida es difícil", señaló.

"Alquilé un departamento chiquito pero es un palacio para mí. Cada vez que entro, doy las gracias. Este año volví a nacer", dijo en referencia a todo lo que vivió en todo este tiempo. Y tras contar que solo se llevó su ropa y la de los nenes, la modelo dijo que tuvo que pedir un préstamo en el banco para poder salir del hogar tóxico que compartía junto a su ex.

La denuncia

En cuanto a cómo sigue el proceso judicial por la denuncia que, hace unas semanas, realizó contra su ex por violencia familiar, Prandi advirtió: "Tenemos un régimen de visitas pero sin pernocte en la casa del papá y una perimetral hasta el 18 de noviembre. Ahora hay que esperar una ampliación de la declaración que hicieron mis hijos en su momento y ver cómo sigue. No me da miedo el contacto, me da miedo el no cuidado", aseveró, tras aclarar que tanto Mateo como su otro hijo, Rocco, están mucho más tranquilos.