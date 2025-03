Julieta Prandi habló del contraataque de su ex, Claudio Contardi, a meses de que empiece el juicio por abuso sexual

Después de años de lucha, el próximo 7 de agosto comenzará el juicio oral y público contra Claudio Contardi. El empresario será juzgado en la causa por violencia de género, psicológica, sexual y física durante sus años de matrimonio con Julieta Prandi. Mientras espera que se haga justicia, la modelo fue demandada por falsa denuncia en lo que respecta a su departamento de soltera, propiedad que se quedó Ezequiel, el hijo mayor de su exmarido.

A pesar de que hace un tiempo hubo una llamada telefónica del hijo mayor de Contardi en la que se comprometía a devolverle la plata de su departamento a cambio de revincularse con sus hermanos más pequeños, nada de esto sucedió. No sólo Prandi no recibió un peso por ese departamento que ella habría comprado con los ahorros de su trabajo, sino que Claudio Contardi decidió demandarla por falsa denuncia. “Es un disparate la demanda de este sujeto”, opinó el abogado de la actriz, Javier Baños, en comunicación con el ciclo A la Tarde.

Tras asegurar que se ha llegado a un acuerdo sobre la división de bienes, el letrado advirtió que el empresario se está enfrentando a un juicio por un delito de abuso sexual agravado con acceso carnal que tiene una pena que va de 8 a 50 años de prisión. “Tengo entendido que el hijo me acusa a mí de una falsa denuncia de cuando intenté recuperar mi primer departamento. Es un coletazo de toda la violencia que he sufrido yo. Hay una conversación telefónica donde el mismo se contradice y confiesa”, explica por su parte Julieta Prandi desde el móvil en Recoleta.

Al recordar que antes de casarse firmó un poder general administrativo (poder que revocó en 2019 cuando se fue de su casa amenazada de muerte), la conductora relató: “Durante todos esos años, el cobraba y manejaba mi dinero y mis cuentas. Mi primer departamento lo puse como parte de pago para otro más grande que después se termina escriturando a nombre de su hijo. En la conversación, (Ezequiel) dice que me quería devolver el departamento porque en el fondo sabía que había hecho una estafa. El ahora me contradenuncia a mí”.

Luego de contar que el joven le mando mensajes de texto después de años de no tener contacto, Prandi aclaró por qué decidió grabar la llamada que desde hace un año está circulando por todos los medios. “A raíz de una nota con (Alejandro) Fantino, me escribe y me dice si me puede llamar. Yo que desconfío puse a grabar la conversación. Los días siguientes hizo el intento de devolver el departamento y de un día para el otro se echó para atrás y no lo hizo. Están todos los mensajes en la causa”, reveló Prandi.

Sin darle demasiada importancia a este contraataque de su ex, la actriz confesó cuáles son sus expectativas para agosto: “Acá no se juega el departamento, no me importa. A mí me importa que haya justicia. El 7 de agosto no es por lo económico, es por la violencia que sufrí por parte del señor”, advirtió. Y enseguida aclaró: “Quiero una pena ejemplar en prisión que sirva para citar un precedente en todas las causas de violencia. ¿Sabés lo que me costó llegar a una fecha de juicio? Durante cinco años no cobré alimentos y terminé la parte civil para llegar a un acuerdo y tener salud. Tardé un año y medio para poder entrar a mi propia casa (en referencia a la propiedad en la que vivía junto a su ex y sus hijos, en Martínez).

Julieta Prandi en su época de casada con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

“Lo quiero preso”, repitió tajante. “¿Aunque sea el padre de tus hijos?”, le preguntó Karina Mazzocco. “Padre no, le queda grande el titulo. Padre es una persona que vela por tus derechos, tu salud, tu educación; es alguien que se preocupa. Es el padre biológico sí, pero después no hizo nada por sus hijos y sus hijos no quieren verlo y no lo ven”, aseguró la actriz.

Tras asegurar que está en “un momento de la vida recontra pleno”, Prandi sumó: “Yo pasé por el horror y me tuve que reconstruir a mí misma. Es muy incómodo tener que exponer esto, pero cuando no encontrás justicia, la tenés que buscar por algún lado. Ojalá que esto termine en agosto”.

Respecto a qué se diría a si misma después de tantos años de lucha, confesó: “Solamente tengo que decirme gracias. Yo estoy acá por mí, por todo lo que hice, por todo lo que tuve que padecer y porque un día dije: ‘hasta acá’ y perdí el miedo. Ya no tengo reproches ni estoy enojada conmigo. Estoy recontra orgullosa de la persona, la mujer y la mamá que soy”.

Tras agradecerle a su amor, Emmanuel Ortega, por haberla apoyado siempre, la actriz advirtió que fueron sus hijos la razón por la cual se escapó de su casa “para salvarlos a ellos también”. “Mis hijos, de 9 y 14 años, están súper bien, son felices, tienen la cabeza sana. No lo nombran, no lo quieren ver, y piden que los dejen en paz porque ahora están en paz. Han tenido que ir a declarar un montón de veces”, reveló.

“¿Qué le dirías hoy a Contardi?”, indagó una de las panelistas del vespertino de América. “Nada. Mi completo desprecio e indiferencia (…) Voy a pedir no cruzarme con él, no tengo ganas. Son tres o cuatro días de juicio. Para mí va a ser un momento desagradable pero necesario para encontrar justicia”, remató conmovida.

