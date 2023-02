Fernando Burlando habló sobre la causa de Julieta Prandi contra su exmarido: “Ella sufrió más de 100 abusos”

escuchar

Luego de pasar diez años en pareja y con dos hijos en común, en el 2019, Julieta Prandi anunció el final de su relación con Claudio Contardi. Poco después, inició acciones legales en su contra por alimentos y violencia familiar, a las que luego les sumó denuncias por abuso sexual con acceso carnal. En el 2022, el Tribunal determinó que la causa sería elevada a juicio oral y, a pesar de que por el momento no se conoce la fecha del mismo, Fernando Burlando -representante legal de la modelo- se refirió al estado del caso en Nosotros a la mañana (eltrece).

Fernando Burlando, sobre la causa de Julieta Prandi contra su exmarido: “Sufrió más de 100 abusos”

Tres años después de que Julieta Prandi iniciara acciones legales contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Fernando Burlando habló sobre el caso y compartió estremecedores detalles sobre las vivencias que la modelo debió atravesar durante su matrimonio.

“El delito que está en juego es el de abuso sexual agravado, reiterado. Hemos perdido la cuenta de prácticamente porque era un abuso sexual semanalmente y durante mucho tiempo”, expuso el abogado durante su paso por Nosotros a la mañana.

Julieta Prandi con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

Y continuó: “En un momento hemos tratado de establecer la cantidad de hechos de los que ella fue víctima y realmente fueron más de 100 abusos. La pena que aquí está en juego son 50 años, que es lo máximo a lo que podemos aspirar”. Asimismo, remarcó: “Es difícil el proceso porque es un hecho que sucede paredes adentro entre las dos personas, víctima y victimario. Pero los indicadores de abuso en Juli son claros. Están muy expuestos los momentos vividos”.

Finalmente, explicó: “Esto se traduce en sus manifestaciones y en su psiquis. No necesitás ser especialista para darte cuenta que no solo lo pasó muy mal, sino que Juli fue víctima de abuso. Hay informes lapidarios contra Contardi”.

La palabra de Julieta Prandi sobre la denuncia contra su exmarido

Desde que el calvario que vivió durante su matrimonio trascendió a los medios, Prandi evitó hablar de manera explícita sobre sus experiencias y optó por mantener dichas vivencias en el ámbito privado. Sin embargo, meses atrás y luego de que Contardi emitiera un comunicado en el que negaba las denuncias hechas en su contra, ella habló una vez más sobre el tema en Es por ahí (América), programa que conduce junto al Tucu López.

La palabra de Julieta Prandi

“Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente y a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial. Algunas cosas que han trascendido, que son del ámbito sumamente privado, lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional”, expresó.

“Para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso”, dijo. Y agregó: “Me fui amenazada de muerte de mi casa”.

Para cerrar y a modo de aclaración, manifestó: “Agradezco el espacio y a mis compañeros, pero no esperen que salga en un programa haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó y no me voy a abrir más”.

LA NACION