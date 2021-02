Julieta Prandi reveló qué condición le pone su exmarido a su hijo para usar el celular

Julieta Prandi enfrenta una dolorosa batalla legal contra su exmarido, Claudio Contardi, a quien denunció por violencia de género ante la Justicia. La modelo contó que su expareja le exige a su hijo mayor una condición para que pueda usar el celular en su casa: “Le prohíbe que me agende a mí y que tengamos contacto”.

En diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), Prandi expuso cuánto le afecta a sus dos hijos la conflictiva situación familiar: “Cuando mis hijos están con él, y yo llamo a Mateo, que es el más grande y es el que me cuenta las cosas, es como un robot, porque lo tiene delante al padre y entonces repite: ‘Hoy fui a jugar a la pelota, fui al shopping’, y no sé qué más”.

“Parece que te dijera un itinerario que le dijeron que diga, como si la estuviera pasando maravillosamente bien, pero te das cuenta que es forzado, te das cuenta de que es un nene que te está mintiendo”, aseguró. En este sentido, reveló que el empresario le compró un celular a su hijo mayor, pero solo deja que lo use cuando está en su casa, y nunca le da permiso para llevárselo al hogar de su madre.

Julieta Prandi contra su exmarido: "Dejó a mis hijos como paquetes de basura"

“Le tiene prohibido agendarme como contacto y hablarme. Yo no me puedo comunicar al teléfono que tiene Mateo, directamente con él, sino que tengo que llamar a través del padre”, relató indignada. En este sentido, unos días antes había confesado en el mismo programa que siente que está en una disyuntiva moral sobre qué es lo correcto con respecto a la tenencia de sus hijos.

“Todos los días de mi vida pienso en pedir la tenencia completa. Ante el miedo, el mayor no quiere ir a ver al papá, y el más chiquito que todavía no comprende o no lo manifiesta, por supuesto que quiere verlo”, contó. Y agregó: “Es una situación muy difícil, porque Rocco tiene cinco años. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver al padre? Él lo quiere ver”.

Recordemos que la conductora también detalló anteriormente los malos momentos que vivió durante su matrimonio: “Me fui de mi casa por amenazas de muerte. Me decía que no iba a cumplir más años y que iba a recibir una corona; me dijo muchas veces que si fuese un hombre me rompería los huesos, y aunque la Justicia sea ciega y termine fallando a favor del monstruo, yo voy a seguir denunciado”.

A pesar de la pelea judicial que enfrenta, Prandi pudo rehacer su vida y encontrar el amor con Emanuel Ortega, quien se muestra muy enamorado de la modelo y la apoya públicamente. “Guerrera, valiente y entera”, fueron las palabras que el cantante dedicó a su novia junto a una imagen de ambos.

