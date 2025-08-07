Qué pasó en el juicio de Julieta Prandi a su exmarido hoy, jueves 7 de agosto

La segunda audiencia del juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, se encuentra ahora en un cuarto intermedio por una razón impensada: denunciaron una fuga de gas que obligó a poner en pausa la jornada prevista, según confirmó Javier Baños, abogado de la modelo, actriz y conductora.

El letrado declaró ante la prensa que desde Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana “no llamaron a los bomberos, se pusieron en contacto directamente con la gente de mantenimiento”, y precisó que la interrupción del juicio “se dio justo cuando estaba declarando Ángel, un empleado de seguridad y testigo de descargo que propuso la defensa que no hizo más que corroborar el testimonio de Julieta“.

Caso Prandi: cuarto intermedio por una fuga de gas

En la jornada de hoy, también estaba previsto que declare una de las niñeras. En palabras del defensor de la exmodelo, “una persona con información muy relevante”.

El proceso comenzó el miércoles en Zárate, tras la denuncia por abuso sexual y violencia de género presentada seis años atrás por Julieta Prandi.

En ese contexto, Prandi brindó un conmovedor testimonio frente al tribunal y luego ante los medios. “Es mucho dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario”, expresó.

Primeras palabras de Prandi

“No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho, de todos los colores”, dijo al comenzar su exposición frente a los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, en la apertura del juicio, que continúa este jueves.

El testimonio de Julieta Prandi en la previa del juicio contra su expareja por abuso sexual

Prandi resumió luego ante los medios sus sensaciones tras el final de la audiencia inicial. “Es mucho el dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. la pena máxima es de 50 años, con que le den 20 o 30 me quedo contenta”.

Qué dijo el acusado

Claudio Contardi, el acusado, habló luego frente a los jueces. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”. Así, Contardi se defendió de la imputación que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados.

Claudio Contardi negó "rotundamente" las acusaciones de Julieta Prandi en su contra y dijo que "nunca abusó" de ella Ricardo Pristupluk

Prandi no estuve presente en la sala de audiencias cuando declaró su expareja. No lo quería escuchar.

“Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, sostuvo el acusado.

Argumentos del fiscal

El fiscal Cristian Fabio, en el momento de presentar la acusación, señaló: “Abusó sexualmente (por Contardi) en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física, tomándola del cabello, del cuello por atrás accediéndole carnalmente mientras ella se negaba. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales. Lo vamos a demostrar a lo largo de la evidencia en la audiencia de debate”.

“Satisfecha” con la primera jornada

Luego de expresar que está satisfecha con el primer día de litigio, graficó su declaración como “meter un planeta en un embudo”. “Contar todo lo que yo viví en un ratito y que se puedan imaginar todo lo vivido...creo que pude decir un montón, no todo”, dijo.

Juicio por abuso de Julieta Prandi a su ex marido el empresario gastronómico Claudio Contardi, en Tribunales de Campana Ricardo Pristupluk

“Me siento muy aliviada después de haber hablado, llorado...estoy demacrada, ya estoy que no puedo más, no comimos en todo el día”, relató, con la voz quebrada.