Julieta Puente anunció que espera su primer hijo y conmovió a sus seguidores: “La felicidad se duplicó”

Durante la jornada del miércoles, Julieta Puente sorprendió a sus seguidores al anunciar en su cuenta de Instagram que espera su primer hijo junto a su esposo, Facundo Miguelena. La noticia rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde cosechó miles de reacciones y mensajes de cariño por parte de su comunidad, que celebró este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

La confirmación del embarazo llegó acompañada de un carrete de imágenes cargadas de ternura: Julieta posó en la playa junto a su pareja mientras sostenían la primera ecografía del bebé. En el texto que acompañó la publicación, compartió su emoción con sus seguidores: “Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón“.

Julieta Puente confirmó que espera su primer hijo (Captura: Instagram @julieta_puente/@facumiguelena)

La influencer también dejó entrever que este tiempo estuvo atravesado por un proceso íntimo que eligió transitar en silencio. “Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)”, expresó y generó expectativa entre quienes la siguen desde hace años.

En la publicación anunciaron que el bebé nacerá en julio (Foto: Instagram @julieta_puente/@facumiguelena)

Conmovida, aseguró que aún le cuesta asimilar la noticia y decidió compartirla ahora con entusiasmo: “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás (y ustedes tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)!“.

Julieta Puente y Facundo Miguelena anunciaron que van a ser papás (Foto: Instagram @julieta_puente/@facumiguelena)

Por último, contó que el nacimiento está previsto para julio y cerró el anuncio con una invitación abierta a sus seguidores: “Ahora empieza nuestra real aventura, ¿será que nos acompañarán?”.

Las reacciones en redes a la especial noticia

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que la acompañan en cada paso que da. Mensajes de cariño, felicitaciones y palabras de apoyo colmaron las redes sociales, tanto de amistades como de su comunidad, celebrando este momento tan especial.

La reacción en redes tras el anuncio (Captura: Instagram @julieta_puente/@facumiguelena)

“¡Realmente la felicidad sobrepasa el corazón! ¡Los amo mucho a los 3! Voy a ser tía”; “¡Hermosa noticia! ¡Felicitaciones a los papis! Me alegro un montón y que sea con mucha salud” y “La felicidad que siento por ustedes es INMENSA. Ahora sí… que empiece la gran aventura de sus vidas. ¡Los quiero mucho!“, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.

La historia de amor de Julieta Puente y Facundo Miguelena

La historia de amor entre Julieta Puente y Facundo Miguelena se construyó paso a paso y siempre con gestos que emocionaron a quienes los siguen desde hace tiempo. Se conocieron hace más de cinco años gracias a un amigo en común que ofició de “celestino”, cuando ella trabajaba como periodista en Mar del Plata y él la vio en una entrevista. Desde ese primer encuentro, el vínculo creció sin pausas hasta consolidarse en una relación sólida que hoy los encuentra casados y en la dulce espera de su primer hijo.

A lo largo del camino compartieron momentos muy significativos. Facundo, exnadador de la selección argentina, cumplió su sueño de convertirse en piloto de avión y Julieta estuvo a su lado durante todo el proceso. Uno de los episodios más recordados fue cuando ella viajó por primera vez en un vuelo comandado por él y recibió, a través del micrófono de la cabina, un mensaje de agradecimiento. Más tarde llegó la propuesta de casamiento, que también tuvo su cuota de película: él le pidió matrimonio durante un paseo en helicóptero por Nueva York.

Julieta Puente y Facundo Miguelena se casaron en 2024 y ahora están esperando a su primer hijo

La pareja formalizó su relación en febrero de 2024 con una ceremonia civil íntima en Mar del Plata y luego celebró con una gran fiesta. Tras eso, disfrutaron de su luna de miel en Hawái y, ya instalados en su vida juntos, celebraron otro hito: la compra de su casa soñada. “Empezamos de menos diez y hoy estamos acá”, expresó Julieta en su momento mediante sus redes sociales, a pura emoción.