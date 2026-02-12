En el programa de radio de Beto Casella hicieron comentarios homofóbicos sobre un bailarín del Colón y el joven salió a responder

Ayer al mediodía en Nadie nos para, el programa que Beto Casella conduce en la Rock and Pop de lunes a viernes de 9 a 13, varios integrantes del equipo realizaron comentarios desubicados sobre un video del bailarín del ballet estable del Teatro Colón Valentín Fresno, quien en las imagenes mostraba su rutina diaria. Lejos de ponerle un freno a la situación, el conductor se unió a las burlas. Hoy, el artista usó sus redes sociales para repudiar la situación y compartir una reflexión. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras”, escribió.

Todo comenzó ayer cerca del mediodía cuando en la sección “La logia del buen gusto” decidieron incluir el video que el Teatro Colón publicó el 30 de diciembre de 2025, en donde invitaba a compartir un día con Fresno para conocer cómo se preparaba para la función de El Cascanueces. En esa sección, que tiene lugar todos los miércoles, los integrantes del envío hablan sobre lo que consideran “de buen gusto” en distintos contextos de la vida cotidiana y “analizan” distintos casos.

“Un chico de la logia, Valentín Fresno, es un bailarín del Teatro Colón y cuenta su rutina sacrificada. Vamos a verlo”, anunció Casella luego de compartir algunos mensajes de los oyentes. Los insultos homofóbicos no tardaron en llegar. Lejos de frenar la situación, siguieron en la misma tónica y desde el control, pisaron el relato de Fresno con varias frases del fallecido humorista el Doctor Tangalanga. Y después de escucharlo un rato, Casella agregó: “Qué futuro tiene este chico”, En ningún momento repudió las frases de sus compañeros de aire.

La respuesta de Fresno a los comentarios homofóbicos

Lejos de optar por la indiferencia, Fresno usó su cuenta de Instagram para responderle a Casella y a su equipo y compartir una reflexión. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos”, señaló.

“Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ´putos´”. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, completó.

El posteo, que incluyó el fragmento del programa en donde lo atacaron por su condición sexual, recibió más de 1200 likes y 500 comentarios, en su gran mayoría de apoyo. “Patético”, escribió el periodista Ángel de Brito solidarizándose con el bailarín.

Otro episodio polémico

En junio de 2020 Casella disparó al aire una frase polémica sobre drogas y homosexualidad y tuvo que salir a pedir disculpas. Todo comenzó cuando en Bendita hablaron de una polémica que se generó en torno a un participante del programa El precio justo que se escondió en un baño del canal para fumar. Santiago Maratea entendió como algo “gracioso” transmitir a través de su Instagram el momento transgresor.

Molesto por lo sucedido, Casella opinó al respecto en su programa. “No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan ‘¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves. Muchachos que para mi gusto están totalmente sobrevaluados. Nosotros no vamos a criticar a nadie, haga lo que haga, pero exponer esto en un medio de comunicación es una cagada. No está bueno esto en televisión, no se boludea con esto porque vos no sabés quién te está viendo o escuchando en la radio, solito, en la habitación de su casa”.

El problema llegó cuando intentó hacer referencia a quienes estuvieron en situaciones comprometidas por culpa de las drogas, y hoy cambiaron su estilo de vida: “Tipos con mucha calle recorrida, que han pasado por adicciones fulerísimas y ahora rescatan pibes, te dicen que a veces estas cosas empiezan porque ‘pinta’. Un día ‘pinta’ un fasito, después otro día ‘pintó’ la cocaína, y otro día ‘pintó’ dejarse... hacerse homosexual por una noche”. De inmediato, en las redes se comenzó a criticar al conductor.

Es cierto: mal empleado el término "homosexual". Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cogieron en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí se los violaron. Sólo "porque pintó". No se me hagan los progres, nenes de mamá.. — Beto Casella (@elbetocasella) June 13, 2020

Pese a que no es afecto a las redes sociales, cerca de la medianoche Casella publicó una aclaración donde expresó lo que había querido decir, pero luego salió a pedir disculpas.