Lali cerró en el living de Susana Giménez un gran 2019

El año 2019 cierra con broche de oro para Lali Espósito. En los últimos meses, viajó por distintos países presentando su repertorio con mucho éxito, hizo equipo con artistas de renombre y hasta anunció recientemente un nuevo trabajo en una serie española. Para hablar de su fructífero presente, la cantante y actriz estuvo en el living de Susana Giménez.

En el estudio de la diva de Telefe, Lali presentó su nuevo tema, "Laligera", que cantó ante los aplausos de los fans que inundaron el lugar. Más adelante y en charla con Susana, reconoció que a pesar de cantarla por primera vez, no podía dejar de asombrarse ante un público que ya la sabía y la entonaba junto a ella. Luciendo un cabello rubio y diciéndole entre risas a Susana que tenía el pelo así porque quería parecerse a ella, Lali se mostró muy contenta con su vida profesional: "Toqué en Nueva York por primera vez con show propio. Estuve en Nashville, y hubo un público ahí, en Chicago, Washington, San Antonio y Texas".

La joven artista también compartió el entusiasmo que le significó cantar junto a un ícono de la música pop. "Hablemos de Thalía, ¡qué bomba esa mujer! Parece que tiene veinte años, ¡yo parecía más grande que ella! Ella es supergenerosa y talentosa. Esa mujer es una máquina. Me escribió por Instagram y me dijo: 'Hagamos un tema'. Me llega ese mensaje y le digo: 'Sí obvio. Thalía', y así nació 'Lindo pero bruto', que me abrió las puertas de todo el público hispano. ¿Te pasó alguna vez un lindo pero bruto?", preguntó, y Susana confesó: "¡Mil veces!".

Con respecto a su trabajo junto al grupo CNCO, Lali se lamentó de no haberse podido presentar en el estudio junto a ellos: "A último momento a uno de ellos le negaron poder trabajar acá con la promo, y se les canceló todo. Ellos son tranquilos, educados, hasta tímidos, lo viven bien".

Por último, la cantante se animó a confirmar una noticia que había comenzado a circular unos días atrás, y muy entusiasmada contó: "Noticia de último momento, me voy a hacer una serie a España. La serie se llama Sky Rojo, hago de argentina y el autor es Alex Pina, de La casa de Papel. Él es un genio, y no saben lo que es la serie, yo estoy leyendo los libros y diciendo: '¿Qué?'. Ya me voy a España muy pronto, pero hay que meterle porque es una serie intensa, ya verán por qué, no podemos contar mucho de la trama".