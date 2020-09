Shakira publicó unas imágenes de sus vacaciones en familia y un mensaje de amor a su pareja Crédito: Instagram

Con una relación de más de una década y dos hijos, Milan y Sasha, Shakira y Gerard Piqué han atravesado varias etapas en las cuales los rumores de crisis eran constantes. Sin embargo, lejos de estar pendientes de las especulaciones que los circundan, la pareja se muestra muy consolidada. Como prueba de esto, ambos publicaron en sus redes sociales varias postales de un viaje familiar que realizaron a las paradisíacas islas Maldivas.

"Juntos", fue la palabra que eligió la cantante colombiana para ratificar el buen momento que está atravesando con Piqué, en un año peculiar en el que incluso se llegó a divulgar que ambos habían decidido separarse de manera definitiva. Por la palabra elegida por la artista, parece que el vínculo sigue tan sólido como siempre.

"Mi familia parece que nunca ha visto un cangrejo... me parece que los tendré que llevar a la playa más seguido", escribió la cantante en Instagram, donde publicó un video de la situación en plenas vacaciones, en el que se ve cómo Piqué le muestra a sus hijos un pequeño cangrejo que estaba en la arena. El futbolista, por su parte, también subió un video en el agua practicando snorkel.

Asimismo, la familia muestra también bellas imágenes del resort de lujo en el que se hospedan, imágenes en las que se los nota muy unidos en unas jornadas idílicas.

El año pasado, Shakira contó que su pareja le dijo que no quería "un futuro con una mujer amargada", declaraciones que se volvieron virales, pero que tenían un contexto que no tardó en explicar. Tras sufrir una lesión en las cuerdas vocales que la obligó a cancelar una gira en 2017, la artista reveló su estado anímico de entonces. "Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera", contó durante la presentación de su documental El Dorado World Tour.

"Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal de ahí y ponte a trabajar", contó. "En esos meses sin hablar, mi relación con Gerard se vio afectada", añadió sobre esa turbulencia que supieron sobrellevar hace tres años.