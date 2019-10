Jurassic Park: a 26 años de su estreno cómo lucen hoy sus protagonistas

Jurassic Park, en antes y después del elenco Crédito: Agencias, Archivo e Instagram

Jurassic Park es una película estrenada en 1993 que narró las aventuras de revivir especies extintas. La película, dirigida por Steven Spielberg, cuenta el "reencuentro" entre los humanos y unos dinosaurios creados biológicamente, que no termina como lo esperaban los científicos quienes junto a los visitantes del Parque Jurásico deben huir del lugar para no convertirse en la cena de estos animales prehistóricos. Así lucen hoy los protagonistas de una de las producciones más aclamadas de finales del siglo XX.

Sam Neill

Sam Neill: antes y después Crédito: Agencias

Sam Neill fue el actor que interpretó al paleontólogo Alan Grant, el protagonista del film. El actor irlandés nació en 1947 e ingresó en los años 70 a las producciones de teatro, además, obtuvo papeles breves en producciones locales de televisión. Su primer papel en el cine fue en The Omen III (1981), interpretando al anticristo. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, Neill se convirtió en uno de los rostros más visibles de películas exitosas: La caza del octubre rojo (1990), Memorias de un hombre invisible (1992) y El piano (1993).

Su recorrido cinematográfico le valió una nominación a los premios Emmy y tres nominaciones a los Globos de Oro.

Laura Dern

Laura Dern Crédito: Agencias

Laura Dern interpretó a Ellie Sattler, la compañera del paleontólogo Grant. Tanto Dern como Neill son viejos conocidos de los libros históricos de Hollywood gracias a sus trayectorias. Dern tiene recorrido más que envidiable: ha ganado cuatro Globos de Oro y un Emmy. La actriz estadounidense, nacida en 1967, ingresó desde su niñez a la escena cinematográfica, obteniendo papeles en producciones de cine y televisión.

En los 80 adquirió prestigio al participar en películas como Máscara (1985) Wild and Heart (1990) y Un mundo perfecto (1993). En lo que va de 2019 ha trabajado en dos películas: Cold Pursuit y Mujercitas y acaba de anunciar que estará en la nueva entrega de Jurassik World.

Jeff Goldblum

Jeff goldblum, antes y ahora Crédito: Agencias

Jeff Goldblum es uno de los históricos de Hollywood. En la película interpretó al matemático Ian Malcolm. Goldblum nació en 1952 en los Estados Unidos y tuvo su época dorada en los 80 y en los 90, protagonizando películas que lo inmortalizaron: Reencuentro (1983), La mosca (1986), El día de la independencia (1996) y la primera y la segunda parte de Jurassic Park ( El mundo perdido: Jurassic Park II se estrenó en 1997 y contó con la gran mayoría del reparto original).

Samuel L. Jackson

Samuel L Jackson Fuente: Archivo

Samuel L. Jackson, otro de los emperadores de Hollywood, interpretó al ingeniero Arnold Ray en la película. Jackson nació en 1948 y fue entre los 80 y los 90 que tuvo un crecimiento en su carrera cinematográfica: su talento estalló gracias a títulos como Pulp Fiction (1994), Tiempo de matar (1997) y la trilogía a modo de precuela de Star Wars (1999-2005). Además apareció en Los Vengadores como Nick Fury, su papel más icónico de la última década. De 7 nominaciones a premios, solo ha obtenido una estatuilla: un premio Bafta como mejor actor de reparto por Pulp Fiction.

Joseph Mazzello

Los niños crecen. Joseph Mazzello, en el film Jurassic Park y en la actualidad

Joseph Mazzello interpretó a Tim Murphy en la película. El joven actor, nacido en los Estados Unidos en 1983, ha participado en un buen número de producciones, sin embargo, sigue siendo reconocido como el fanático del doctor Grant. Después de su paso por el Parque Jurásico participó en otras producciones como Río salvaje (1994), Wooly Boys (2001) y Matters of Life and Death (2007), película de la cual fue director, guionista y productor ejecutivo. Además hizo parte de uno de los más grandes proyectos cinematográficos de los últimos años: interpretó a John Deacon en Bohemian Rhapsody (2018).

Ariana Richards

Ariana Richards, antes y después

Ariana Richards se alejó de las cámaras luego de interpretar a Lex Murphy en la película. Nacida en los Estados Unidos en 1979, Richards tuvo un breve paso por la actuación y se dedicó con mayor rigurosidad a la pintura. Es poco lo que se sabe de su vida personal y actual, sin embargo, uno de sus últimos rastros mediáticos se dio en el 2006, cuando concedió una entrevista a la revista Empire.

Martín Ferrero

Martín Ferrero

Martín Ferrero interpretó al abogado Donald Gennaro. El actor estadounidense tuvo su momento de gloria en los años 90: luego de Jurassic Park participó en Heat y Get Shorty (1995), Gods and Monsters (1998) y Air Bud (2000).

BD Wong

BD Wong Fuente: Archivo

BD Wong interpretó a Henry Wu, un genetista que se salva de la catástrofe al huir de los dinosaurios. El actor estadounidense, nacido en 1960, ha participado de series de televisión como The X Files (1993), Buffy, la cazavampiros (1997) y La ley y el orden (1999). Su último gran proyecto fue la película de Netflix Birdbox (2018).

Wayne Knight

Wayne Knight

Wayne Knight es un actor y comediante que interpretó a Dennis Nedry; este papel se popularizó en tiempos recientes gracias a los memes que desató uno de sus diálogos en la película. La prolífica carrera de Knight se impulsó gracias a su papel de Newman en la serie Seinfeld (1989). En televisión ha participado en grandes producciones como 3D Rock From the Sun (1996), That '70s Show (2001) y Catscratch (2005).