Murió Diane Ladd, célebre actriz de Corazón salvaje y madre de Laura Dern, a los 89 años

La célebre actriz Diane Ladd, famosa por sus papeles en películas como Corazón salvaje y Alicia ya no vive aquí, murió ayer por la mañana a los 89 años en su casa de California. La encargada de dar a conocer la triste noticia fue Laura Dern, su hija.

“Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai”, reza el comunicado que la protagonista de Jurassic Park le envió al medio especializado The Hollywood Reporter. “Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, completó.

Diane Ladd y su hija, Laura Dern, en un evento de 1980 TPLP - Archive Photos

Desde que puso un pie en la industria, a mediados de la década del 60, Ladd construyó una prolífica carrera: participó de más de 80 películas y 40 series de televisión. Además, fue nominada en tres oportunidades a los premios Oscar por sus trabajos como actriz de reparto: en 1975 por Alicia ya no vive aquí, en 1991 por Corazón salvaje y en 1992 por El precio de la ambición.

El recuerdo de Bruce Dern

Ladd pasó tres veces por el altar: primero con el actor Bruce Dern, con quien tuvo a su única hija, luego con William A. Shea, Jr., y por último con Robert Charles Hunter. Ayer, luego de que la noticia tomara estado público, Dern le dedicó unas tiernas palabras a su excompañera de vida.

Diane Ladd y Bruce Dern una semana después de pasar por el altar Bettmann - Bettmann

“Diane era una actriz tremenda”, dijo el actor de Los ocho más odiados en un comunicado que publicó la revista People. El veterano actor estuvo casado con Ladd de 1960 a 1969. En cuanto a su carrera y su talento, Dern destacó que Ladd fue “un poco un ‘tesoro escondido’” hasta que David Lynch la vio. “Cuando la eligió como la madre de Laura en Corazón salvaje, sentí que el mundo realmente entendía su brillantez”, agregó.

El trabajo de Ladd junto a Laura en el film de Lynch es uno de los más recordados de su filmografía. Pero esa no fue la única que compartieron set: en 2006 coprotagonizaron otro proyecto de Lynch, la película experimental Inland Empire, y trabajaron juntos en Noches de rosas (1991).

Diane Ladd, Bruce Dern y Laura Dern recibieron juntos una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood Frank Trapper - Corbis Entertainment

Bruce Dern también resaltó el compromiso de Ladd con sus pares. “Ella fue un gran valor como miembro de la junta del sindicato SAG-AFTRA durante décadas, dando el punto de vista de una verdadera actriz”, recordó. “Vivió una buena vida. Ella veía todo como era. Fue una gran compañera de equipo para sus compañeros actores. Era divertida, inteligente, amable. Pero lo más importante para mí es que fue una madre maravillosa para nuestra increíble hija prodigio. Y por eso le estaré eternamente agradecido”, cerró.

Diane Ladd nació el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Mississippi y fue la única hija del matrimonio compuesto por Preston Paul Ladner y Mary Bernadette Ladner, quien como su hija y su nieta también fue actriz. El amor por el canto, el baile y la actuación se despertó en ella a muy temprana edad, y siempre tuvo la determinación de dedicar su vida al arte.

Diane Ladd en 2016 Richard Shotwell� - Invision�

Apenas comenzó a trabajar en Hollywood, Diane decidió acortar su apellido. Luego apareció en numerosos programas de televisión como Naked City, Perry Mason y Mr. Novak en los años 50 y 60. Su primer papel en la gran pantalla llegó en 1966, cuando fue parte del elenco del drama criminal Ángeles salvajes y trabajó a la par de intérpretes de la talla de Nancy Sinatra, Bruce Dern y Peter Fonda, su viejo amigo y colaborador.

“Recuerdo que cuando estábamos filmando Ángeles salvajes, mi primera película, éramos prácticamente niños”, rememoró la actriz en una charla con People en 2019. “Era una noche de niebla, y algunos ciclistas subieron a la montaña y amenazaron con atar a Peter y a otro miembro de la tripulación a un generador”, recordó. “Peter y Bruce Dern nos protegieron y nos llevaron a todos a un lugar seguro. Su coraje siempre brilló así”.

Además de actuar, Ladd publicó un libro de cuentos en 2013: A Bad Afternoon for a Piece of Cake. Su último trabajo antes de morir fue el de Mama Blanche en el drama de Nick Hamm de 2022 Gigi y Nate: Una gran amistad.