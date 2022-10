Kaley Cuoco reveló que casi le amputan una pierna tras sufrir un accidente con un caballo: “Fue un momento aterrador”

escuchar

Kaley Cuoco y sus compañeros de The Big Bang Theory están compartiendo algunas historias nunca antes contadas en el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series. Allí, el elenco entero narró con detalles el aterrador accidente de equitación por el que casi le amputan la pierna a la actriz, hace más de 10 años.

“Ese fue el momento más oscuro y aterrador de los doce años de la serie”, dijo el creador de la sitcom, Chuck Lorre. “Kaley podría haber perdido la pierna. Hubo una serie de milagros que nos permitieron atravesar todo eso y que ella saliera sana al final de todo ”, expresó.

“Estaban hablando de amputar su pierna, lo que fue devastador de escuchar”, añadió Johnny Galecki, de 47 años, quien fue pareja de Cuoco durante algunos años.

En septiembre de 2010, Cuoco, que es una ávida ecuestre y compite en torneos de salto a caballo, estaba montando en un rancho de Los Ángeles cuando el animal en el que iba se asustó y ella se cayó. Segundos después, el caballo intentó saltar por encima de ella, pero cayó sobre su pierna izquierda. Cuoco fue trasladada al hospital con heridas graves.

En el fragmento extraído del libro, la actriz compartió detalles de lo ocurrido: “Antes de entrar en el quirófano me hicieron firmar algo que decía: ‘No sabemos que pasará hasta que entremos y veamos esta pierna, podría pasar que al salir ya no la tengas’. Ese no fue el caso, obviamente, pero tuve que firmar algo que decía: ‘OK, puedes perderla’“ , rememoró Cuoco.

“Todo terminó bien. Me levanté y fui a trabajar una semana después, pero en el momento los médicos actuaron como si nunca fuera a caminar de nuevo. Todavía es demasiado para mí recordarlo, porque sonaba mucho peor de lo que era. Por supuesto que todo el mundo se asustó, lo cual entiendo. Era una situación que asustaba a la gente”, añadió.

“Creo que la gente se asustó en el buen sentido, incluido yo mismo”, agregó Galecki. “ El primer día que la vi en ese estado, simplemente derramé lágrimas en mi garaje ”, sumó.

Lorre también recordó que fue “un regalo del cielo” que al momento del accidente él se encontrara con el doctor Stephen Lombardo, que forma parte de la Clínica Ortopédica Kerlan Jobe de Medicina Deportiva del Cedars-Sinai, ya que pudo pedirle ayuda con la lesión de la pierna de Cuoco. En menos de dos horas, dijo que la actriz estaba “en el quirófano con los mejores cirujanos disponibles para detener una infección, porque su pierna estaba muy abierta.”

Los médicos creyeron en un principio que la actriz no podría caminar durante meses. Sin embargo, después de una estancia de dos semanas en el hospital, le pusieron una bota en la pierna y pudo volver a ponerse en pie. El accidente hizo que Cuoco estuviera fuera de dos episodios de The Big Bang Theory, aunque Lorre admitió que la posibilidad de una amputación podría haber acabado con la exitosa sitcom de la CBS.

“Fue una intervención absolutamente milagrosa que me encontrara con el doctor Steve”, volvió a enfatizar Lorre. “Cada vez que lo veo le digo: ‘¡Gracias! ¡Has salvado a Kaley! En un nivel menor, ¡has salvado The Big Bang Theory!”.

La estrella de Flight Attendant estuvo casada durante tres años con el jinete Karl Cook, con quien comenzó a salir en 2016, se comprometió en 2017 y terminó sellando su unión el 30 de junio de 2018 en un establo de caballos cerca de San Diego, California. Si bien siempre tuvo un gran amor por los animales, su exesposo influyó mucho en su pasión por el deporte ecuestre. Sin embargo, la relación no prosperó y la pareja se divorció en septiembre pasado. “A pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, comenzaba el comunicado conjunto que la expareja publicó en la revista People para dar a conocer la ruptura.

LA NACION

Temas Kaley Cuoco