Kaley Cuoco y Johnny Galecki recordaron el problemático inicio de su relación en el set de The Big Bang Theory

Durante dos años, Kaley Cuoco y Johnny Galecki experimentaron momentos absolutamente idílicos cuando podían disfrutar de su noviazgo mientras filmaban una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos: The Big Bang Theory. Sin embargo, cuando la relación llegó a su fin, en 2010, la ficción siguió adelante. Aunque a los actores les costó el cambio, el profundo amor que se tenían fue más fuerte y forjaron una amistad que se mantiene hasta la actualidad .

Por lo tanto, cuando se reunieron con el resto del elenco de la serie de Chuck Lorre que se emitió de 2007 a 2019 para hacer una “historia oral” del programa, no dudaron en hablar sobre cómo se inició su romance en el set. Cuoco, de 36 años y Galecki, de 47, interpretaban a Penny y a Leonard, y confesaron que lo que sintieron fue una atracción instantánea. “Yo me enamoré de Johnny muy al comienzo, ni siquiera intentaba ocultarlo”, expresó la actriz de The Flight Attendant .

Kaley Cuoco y Johnny Galecki en The Big Bang Theory CBS

De todas maneras, en ese momento ambos se encontraban en pareja con otras personas: “Yo estaba saliendo con alguien pero solo tenía ojos para Johnny, y luego descubrí que era mutuo y pensé: ‘Esto va a ser problemático’”, recordó Cuoco. El actor, por su parte, aseguró que tiene “un ego sano” y que no advirtió las señales inicialmente. “Soy una persona a la que le tenés que explicar que estás coqueteando, y antes de salir con Kaley yo no tenía idea de que le pasaban cosas conmigo”.

Los actores de la popular sitcom recordaron los inicios de su relación Instagram

Asimismo, la actriz contó que sus personajes también tenían mucha química desde antes de que ellos comenzaran a salir en el plano real. “Todas las escenas que se vieron antes de que nos pusiéramos de novios indican que había algo ahí, estábamos enamorándonos de una manera muy fuerte durante toda esa primera temporada”, compartió Cuoco.

En consecuencia, cuando Penny y Leonard se besan por primera vez, ésto impactó a los actores. “Me acuerdo que tenía un outfit muy lindo y me sentía muy bien conmigo misma, y sabía que él pensaba lo mismo porque me lo dijo antes de rodar, y estaba muy nerviosa en la previa a ese beso”, expresó la actriz y añadió: “Me ponía nerviosa tanto el primer beso de la ficción como el de la vida real. Es decir, yo lo estaba besando como Penny antes de que empezáramos a salir, y eso es raro cuando te estás enamorando”.

Kaley Cuoco y Johnny Galecki estuvieron en pareja durante dos años Instagram

Al recordar cómo se gestó la relación, ambos pudieron precisar el momento exacto en que admitieron que se sentían atraídos el uno por el otro: en la filmación del capítulo “The Nerdvana Annihilation” en el que Leonard salva a Penny en un ascensor. “Creo que ahí nos enamoramos”, dijo Cuoco, quien fue secundada por su ex. “Coincido, sentimos algo ahí, fue un cambio muy fuerte para nuestra relación, sabíamos que lo que nos pasaba era algo más que una distracción, lo reconocimos y nos entregamos a eso”. El noviazgo comenzó en un bar, luego de una invitación de Galecki. “Me mandó un mensaje y me emocioné mucho, pero sabía que iba a ser un problema tomarme unas copas de vino con él, pero nos terminamos besando en el bar”, reveló.

Cuando ya estaban oficialmente juntos, en cambio, tomaron posturas distintas con el equipo de trabajo. “Johnny estaba muy conflictuado y se quería esconder y yo era lo opuesto, le hubiese contado a todo el mundo el día posterior al beso. Lo hubiese anunciado diciendo: ‘¡Estamos juntos!’ Pero él dijo que no podíamos, así que nos resguardamos”, explicó Cuoco. De todas maneras, al poco tiempo Chuck Lorre los encontró besándose en el estacionamiento y no pudieron seguir ocultándose. “Fuimos muy profesionales, nunca tuvimos sexo en nuestros camarines, para nada, jamás lo hubiésemos permitido”, comentaron los actores, quienes aseguran que la química entre Leonard y Penny fue producto de lo que sucedía entre ellos cuando se apagaban las cámaras.

“Ellos siempre se molestaban con comentarios y Johnny y yo éramos parecidos, teníamos una relación similar. Siempre nos apoyamos y eso es algo que no se pierde y que se traduce en pantalla. Eso hizo que nuestro vínculo fuera divertido y encantador”, expresó la actriz, quien está de novia con el actor Tom Pelphrey.

Galecki, por su parte, estuvo en pareja con Alaina Meyer, con quien tuvo un hijo, Avery, en diciembre de 2019. Un año más tarde, ambos anunciaron su separación .

