Kaley Cuoco y su esposo, Karl Cook, se separaron, después de tres años de matrimonio

Después de cinco años juntos y tres de matrimonio, Kaley Cuoco y su esposo Karl Cook han puesto punto y final a su relación. La actriz de 35 años y el magnate y jinete profesional, de 30, confirmaron su ruptura, a través de un comunicado conjunto.

En el texto, que enviaron a la revista People, la expareja explica que sus planes actuales los han llevado por vías separadas. “A pesar del profundo amor y respeto mutuos, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos nos han llevado en este momento en direcciones opuestas”, revelaron.

Y agregaron a continuación: “Ambos hemos compartido públicamente gran parte de nuestro recorrido, así que aunque preferiríamos mantener en privado este aspecto de nuestra vida personal, queríamos estar juntos en nuestra verdad. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario”.

Con énfasis en que se trata de una ruptura en buenos términos, la actriz y quien ha sido hasta ahora su pareja señalaron: “Hemos tomado esta decisión juntos, con una inmensa cantidad de respeto y consideración el uno por el otro. Por eso pedimos que se proceda de igual manera ante nuestra decisión de que no compartiremos ningún detalle adicional ni comentaremos nada más”, en relación con los motivos del fin de su matrimonio.

La protagonista de The Flight Attendant comenzó a salir con Cook en 2016. El romance avanzó y se comprometieron el día de su cumpleaños, en noviembre del año siguiente. El 30 de junio de 2018, la intérprete y su prometido se casaron en un establo de caballos cerca de San Diego, California, acompañados de su círculo más íntimo de familiares y amigos.

En su tercer aniversario de bodas, este año, ambos se dedicaron afectuosos mensajes a través de las redes sociales. “Nueva York, 30 de junio de 2016, fecha del año en que nos conocimos”, escribió Cuoco en ese momento. Y agregó: “¡Dos años antes de que nos casáramos y ahora tres años de casados! ¡¿Por qué has estado casado conmigo tanto tiempo?! Estoy sinceramente impresionada, @mrtankcook. Te amo amo tanto que no te lo imaginás... ¡Feliz aniversario!”, decía por esos meses la actriz.

Cook, que es hijo del magnate de la tecnología Scott Cook, también publicó entonces en su cuenta de Instagram un mensaje en un tono similar: “Estoy de acuerdo, @kaleycuoco. Estoy tan sorprendido porque hayan pasado tres años, siento como un destello. Te amo tanto y no puedo esperar por un millón de años más”.

Tanto la actriz como el empresario dejaron en claro inicialmente en varias ocasiones su decisión de vivir en casas separadas. Sin embargo, en marzo de 2020 decidieron unir sus vidas bajo el mismo techo, tras declararse la pandemia de coronavirus.

Cuoco compartió en ese momento con sus seguidores imágenes del día en que estrenó la convivencia con su esposo en su nueva casa. La actriz conocida por su personaje de Penny en la serie The Big Bang Theory revelaba entonces su gran emoción por comenzar una nueva etapa junto a su marido, en la primera noche que compartirían juntos en su casa recién construida. Primero, la actriz publicó una selfie que tituló “Hogar”, en la que su marido la besaba en el cachete y ella sonreía expresando su felicidad.

Durante el día de la mudanza, la actriz subió el minuto a minuto de la inauguración de la casa en sus historias: el tierno instante en que su esposo la alzó y abrió la puerta con ella en brazos por primera vez; su primera comida casera juntos; su noche de cine y un video donde intercambiaban románticas palabras: “Creo que va a ser increíble. Te amo”, expresaba entonces la actriz.

Poco antes, la intérprete había confesado en una entrevista con The View Friday los motivos por los que todavía no había apostado a la convivencia con su marido: “La gente se horroriza cuando sabe que no vivimos bajo el mismo techo, no sé por qué, pero a nosotros nos encanta que sea así por el momento. Él tiene sus caballos muy lejos de mi casa, así que hasta que nuestra casa en Los Ángeles no esté construida, no nos mudaremos juntos”.

Antes de consolidar su romance con el heredero multimillonario, Cuoco tuvo un fugaz matrimonio con el tenista Ryan Sweeting, con quien se casó después de tres meses de noviazgo, pero la relación no funcionó y se divorciaron en 2015.

LA NACION