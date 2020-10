Karina confesó que se enteró por los medios que el padre de su hija dio positivo de Covid-19 Crédito: Instagram

26 de octubre de 2020

Si bien en el último tiempo, La Princesita y El Polaco pudieron hacer las paces y mejorar la relación por su hija Sol, en las últimas horas la cantante fue crítica con su ex, ya que se enteró por los medios que tenía coronavirus. Además se metió en la polémica entre Barby Silenzi y Valerio Aquino y defendió a la actual mujer del participante de Masterchef Celebrity.

"Por más de que mi hija no esté viviendo con él está bueno que lo sepa y que no tenga que enterarse por los medios como sucedió", se quejó La Princesita en una nota con Los ángeles de la mañana y agregó: "Estoy feliz de haber tomado la decisión de mandarla con mi mamá porque mi hija tiene problemas respiratorios".

En cuanto a las versiones que circulan sobre la fiesta clandestina de la que habría participado el músico, Karina no quiso opinar, pero fue tajante: "Yo por amor y respeto a mi hija elijo no hacer públicas cosas con las que puedo estar de acuerdo o no", señaló en referencia a varias críticas que lanzó tiempo atrás sobre ciertos festejos y falta de protocolo en la casa de su ex.

Sin pelos en la lengua, la jurado del Cantando 2020 también se metió en la polémica que estalló días atrás entre Barby Silenzi y Valeria Aquino, madre de Alma, la pequeña de siete años que tuvo con El Polaco. "No me meto en el problema que ella pueda tener con Barby. Con Valeria hemos hablado. Me gustó que después de tanto tiempo se haga cargo de ciertas cosas, no voy a decir qué porque lo voy a mantener en el ámbito privado, pero quiero destacarlo y reconocer los errores que todos podemos tener", confesó.

"Mi hija la adora a Barby y yo también. No soy su amiga, pero nos hemos juntado, me mato de risa con ella. Con Valeria no tengo nada, pero no tenemos relación. Y ella sabe qué hizo y por qué. Yo jamás lo he dicho y no lo voy a decir", lanzó dando a entender que tuvo algunos roces con la madre de Alma. Si bien no quiso contar a qué se refería exactamente, la artista dio algunas pistas: "Ya lo he hablado y me ha pedido disculpas; el tema ya murió. Si mi hija tardó en contarme ciertas cosas fue porque no quería líos entre los grandes y no me parece justo. Pero lo que tiene que ver con mi hija lo arreglo en el ámbito privado".