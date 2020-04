Karina Iavícoli, una "angelita" en guerra contra Yanina Latorre. Crédito: Instagram

Los chispazos entre las panelistas de Los ángeles de la mañana son moneda corriente cada mañana en eltrece. Y aunque muchas veces, los enfrentamientos de las chicas capitaneadas por Ángel de Brito pueden parecer que se cocinan entre programa y programa para aportarle un condimento adicional, otros tienen mucho de real y trascienden el horario y el estudio.

En las últimas semanas se profundizaron las diferencias entre Yanina Latorre y Karina Iavícoli , agua y aceite por trayectoria y formación, basta que una levante presión contra la otra para que comience un ida y vuelta que, muchas veces, termina ocupando más lugar que el tema del que se habla.

Entrevistada por la periodista Belén Canónico en su canal de Instagram, Iavícoli confirmó que lo que se ve en pantalla está lejos de ser un acting , muy por el contrario: " Somos muy distintas, si no me banca lo lamento. Ella no me lo dice en la cara , salvo alguna que otra vez. En los cortes voy a un lugar abierto que está a la salida del estudio, tomo distancia, me aireo un poco, y hablo con Ángel del programa o del bloque que viene".

Yanina, que no se reprime a la hora de criticar a su compañera, en las últimas semanas ha llevado la guerra a Instagram, donde continúa con sus descalificaciones. Karina dice nunca haberlos visto, pero ¿será cierto? "Es un espacio que ella buscó por la forma de ser que tiene. Ella hace show. No, nunca los ví pero la gente me cuenta que ahí también me critica. Evidentemente ella lo necesita. Pero no está bien, si vos me preguntás qué opino de ella me lo voy a reservar. Lo debe hacer para que le pongan un programa, pero yo no hablo mal ni le piso la cabeza a nadie para hacer bien mi trabajo ".

Finalmente Iavícoli, convencida de que cada una de sus palabras iba a llegar a los oídos de Latorre, le dejó bien en claro que es una más del equipo: "Hace muchos años que trabajo ahí, y no me eligió ella sino los dueños de la productora y Ángel. Mientras eso siga me va a tener que seguir viendo, así que le mando un besito".