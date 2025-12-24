Rating: la emotiva despedida de Yanina Latorre de LAM batalló con los bajos números de la TV

La espera llegó a su fin y el momento que no deseaban ver los televidentes de LAM, se dio. Yanina Latorre, la panelista más ácida, irónica e icónica del ciclo que conduce Ángel de Brito se despidió para siempre del programa. La dupla que durante tantos años funcionó en diferentes canales y horarios decidió su separación televisiva y, claramente, es uno de los hitos del año. Cuando en 2016 Adrián Suar tuvo que renovar las mañanas de eltrece, la productora Mandarina presentó una idea de programa de espectáculos diferente. Así nació Los ángeles de la mañana. El 2 de mayo de aquel entonces debutó a las 11.30, acompañado por un panel integrado por Mercedes Martí, Andrea Taboada, Noe Antonelli, Carmela Bárbaro, Nancy Pazos, Analía Franchín, Miriam Lanzoni y Latorre.

De Brito venía de llevar adelante en Ciudad Magazine, durante diez años, BDV con Andrea Taboada y Mariana Brey que marcó una etapa en el cable. Luego, se destacó al lado de Mariana Fabbiani en El diario de Mariana y el ciclo de chimentos lo consolidó como conductor. Las “angelitas”, protagonistas indiscutidas del programa, son mucho más que panelistas. La gran mayoría de las mujeres que pasaron por allí tienen nombre y escándalo propio, y las que no lo tuvieron, fueron parte de las peleas internas. Sin lugar a dudas, Yanina Latorre es una de las piezas fundamentales de LAM. Dueña en un estilo propio, supo crear un personaje mediático a prueba de balas. Fue funcional al formato, se peleó con cuanta persona se le cruzó, logró hitos con información del mundo del espectáculo y consiguió poco a poco el cariño de la gente. Primero, conocida mediáticamente por ser la esposa de, fue ganando su lugar en los medios por los picantes comentarios en la red social Twitter. Debutó en radio en el programa de Cristina Pérez y llegó en poco tiempo a ser columnista de Lanata sin filtro, en radio Mitre. Abandonó ese proyecto para ser parte del ciclo de eltrece, decisión que le valió el enojo de Jorge Lanata. Con el paso de los años se fue consolidando como una de las referentes del rubro y esto le valió conseguir su propio programa en radio y, desde este año, Sálvese quien pueda por América TV.

Desde temprano Latorre mostró su emoción por la salida del programa: “Arrancamos en 2016, no pensé que iba a durar tanto, nunca me imaginé el éxito de LAM. Yo dejé a Lanata por Ángel y él me había dicho que las mañanas de eltrece nunca habían funcionado. Yo no es que me voy porque me rajan o se cumplió un ciclo, vino mi programa y fue una decantación, LAM no es mi trabajo, es mi casa. Tengo la sensación como cuando se casa un hijo que sabes que es para mejor pero lo que viviste no va a volver porque hay un etapa que se terminó”, contó en SQP.

La emotiva despedida de Yanina Latorre de LAM batalló con los bajos números de la TV

A las 20 comenzó como de costumbre LAM con un piso de 2.4 puntos, en días donde el encendido está bajísimo por las fiestas de fin de año. Luego de un repaso por los temas del día, arrancó la despedida de Yanina con varios de sus amigos y seres queridos en la tribuna. “Estoy emocionada, LAM es mi vida, acá lo di todo. Laburé como una bestia y acá soy feliz”, confesó Latorre apenas hizo su entrada triunfal. Denise Dumas, Matilda Blanco, la Barby, Fefe Bongiorno, Romina Scalora y Laura Ubfal escucharon atentamente el mano a mano que el conductor tuvo con su panelista estrella. “Me divertí mucho con vos, nos entendemos con la mirada en lo bueno y en lo malo. Me supe ubicar y me gané mi lugar a fuerza de la data que traje. Nunca discutimos con Ángel, las veces que me equivoqué me diste un consejo para sumar. Cuando me decís cosas malas de mi programa, se que es para que mejore”, contó. “Alfano me volvió loca, supo enloquecerme, la pelea más tensa que tuve fue con -Marcela- Feudale porque he discutido hasta con Analía Franchin pero me llevo bárbaro”, reconoció sobre la relación con las angelitas.

Luego llegó el turno de las palabras de Diego Latorre, sus hijos, su hermana y varios amigos que estaban en la tribuna. “Yo la admiro porque veo cómo se informa, como habla y siempre pienso ojalá que los profesionales más jóvenes le dediquen un 20 por ciento de lo que dedica ella. Y consiguió algo que está al alcance de mi pocos, que no solo ella busca la información sino que las fuentes la buscan a ella. Con el Wanda gate bajé tres kilos, no cocinaba de lo metida que estaba en el tema y solo podía comer latas de atún porque se la pasaba hablando con Wanda”, admitió el exfutbolista. La noche la lideró Telefe Noticias con 7.5, seguido de Telenoche con 4 puntos. LAM y Bendita batallaron el tercer puesto con un pico de 2.7, durante la primera hora de programa. La marca máxima de la emisión especial fue de 3.3, que tuvo momentos muy emotivos como la presencia de Dora, la madre de Yanina y el abrazo final de despedida con De Brito.

Amada y odiada, Yanina Latorre no pasa inadvertida en los medios. Fue la primera que contó todos los detalles del famoso Wanda gate, la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez, probablemente el chimento más jugoso de los últimos años. A mediados de febrero volverá a la pantalla de América para arrancar la segunda temporada de SQP. Su ciclo cierra el 2025 con buenos números de rating, en un contexto de una televisión en crisis, donde la mayoría de los programas bajaron su promedio. Para adelante tiene el desafío de seguir creciendo y a juzgar por su historial, claramente no tiene techo.