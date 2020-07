Bloqueada: el mal momento de Karina Jelinek porque la sacaron del chat familiar

La modelo contó en sus redes sociales que atraviesa una crisis con su familia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 11:03

Karina Jelinek contó a través de sus redes sociales que atraviesa una crisis familiar, y dejó en claro el motivo: los dichos de Yanina Latorre. Recordemos que la panelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece) aseguró que la modelo está de novia con una mujer y, aunque ella lo negó rotundamente, al parecer su familia no reaccionó bien ante los rumores.

"Gracias por bloquearme herma[no] y sacarme del grupo familiar"; reveló en un tuit, y luego agregó: "Lamentablemente no soy lo que querés que sea y no puedo manejar lo que sale de mí en las noticias".

"Es imposible, pero igual te quiero. Nada es lo que parece", concluyó, junto a emojis de llanto y corazón roto. Su mensaje alcanzó más de 5400 likes en pocas horas, y hubo opiniones de todo tipo.

Algunos usuarios le recordaron su famosa frase: "Lo dejo a tu criterio", y le aconsejaron que no se deje influir por aquellos que no disfruten junto a ella de su felicidad. Otros la cuestionaron por exponer un conflicto familiar privado en el mundo virtual, pero ella prefirió no responderles.

De todas formas, Jelinek es una de las participantes confirmadas para el Cantando por un sueño (eltrece), que se estrena hoy a las 22.30, y seguramente en las próximas galas no podrá evitar que el periodista Ángel de Brito -conductor del ciclo junto a Laurita Fernández- le pregunte al respecto.

¿Qué dijo Yanina Latorre?

"Ya tengo cuatro fuentes que me dicen lo mismo. Se llama Flor, ellas eran amigas. Flor estaba casada, y tiene un nene", disparó Latorre ante la mirada atenta del conductor.

Después fue más allá y contó que el vínculo amoroso entre ambas "empezó como un trío": "Karina, Flor y el marido la pasaban bien juntos, pero Flor se empezó a obsesionar con Karina, le hacía escenas de celos y pasaban mucho tiempo juntas".

Finalmente, aseguró que la modelo se convirtió en la tercera en discordia: "El marido se empezó a sentir mal, tuvo una depresión, y un día tuvo que asumir que su mujer estaba enamorada de Karina y se separaron".

"Ellas tienen vida de pareja, son novias. Después que dé una entrevista y lo desmienta", lanzó desafiante Latorre. Sin dudar, Jelinek se comunicó con De Brito y le escribió un mensaje, que luego el conductor leyó al aire: "Me dice Karina que está re soltera".