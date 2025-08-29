Marley tuvo una accidentada experiencia en Tailandia y mostró cómo quedó

Lo que prometía ser una jornada de aventuras y paisajes exóticos en Tailandia para el equipo de Por el Mundo (Telefe) terminó con un accidente de su conductor, Alejandro ‘Marley’ Wiebe. Todo ocurrió cuando, junto a su invitada, Karina Jelinek, exploraban unas catacumbas escondidas. El episodio, que quedó registrado en imágenes impactantes, obligó a detener el rodaje y generó momentos de tensión entre todos los presentes.

La información fue confirmada en A la Barbarossa (Telefe), donde la periodista Pía Shaw relató: “Esto sucedió en un lugar público y había varias personas. Era un lugar angosto que había que pasar y a Karina Jelinek le agarró mucho temor. Eran como unas catacumbas. Cuando le toca pasar a Karina, le da miedo y Marley intenta salvarla y se golpea la cabeza con una piedra. Casi se desvanece y preocupó mucho al personal de su producción”.

“Él es un hombre muy alto, entonces claramente salieron todos corriendo a ayudarlo. Quiero decir, para llevar tranquilidad, que todo esto que estoy contando se va a ver y es un adelanto de lo que pasó en la noche. Fue algo que tenían bastante guardado. Por suerte la medicina china lo pudo curar”, señaló la panelista del ciclo.

Marley y Karina Jelinek recorrieron Tailandia (Foto: Instagram @marley_ok)

El impacto fue directo en la frente de Marley y le provocó un corte profundo en la cabeza. Las imágenes que llegaron desde Asia mostraron al conductor con el rostro cubierto de sangre y signos evidentes de aturdimiento; rápidamente fue atendido por el personal médico del lugar y no pasó a mayores. Pasado casi un día de este hecho que conmocionó a todos, el propio presentador decidió contar su versión en vivo. “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, reveló sobre lo primero que sintió al accidentarse.

A su vez, reconoció que los anfitriones tailandeses que se encontraba acompañándolos se mostraron muy preocupados, ya que ellos eran considerados “invitados VIP” del lugar. “Porque aparte nos habían recibido con honores, como veníamos de la televisión, de Telefe y de la señal más importante, nos habían hecho reverencia y teníamos un VIP. Pero entro yo y me llevo puesto la estalactita y salgo todo bañado en sangre. La cara de todos los chinos de ahí era así...”, describió Marley, quien ejemplificó de forma graciosa las caras de sorpresa de sus anfitriones.

Marley recibió asistencia médica en Tailandia (Foto: Telefe)

“No sabían qué hacer. Llamaron a un médico y estos (la producción) unos exagerados diciendo que me tenían que llevar a un hospital. Por suerte, de verdad, me pusieron una medicina china y paré de sangrar. No sé qué me pusieron, les pregunté y era como un pegamento. Pero fue algo mágico”, señaló sobre el procedimiento milenario que le practicaron y por el que no debió recibir puntos.

Aliviado porque la situación no haya pasado a mayores, Marley reconoció que el público podrá ver toda la travesía junto a su invitada en vivo por la pantalla de Telefe. Además del accidente que lo dejó adolorido, los televidentes podrán divertirse al conocer lugares escondidos de Tailandia.