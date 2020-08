El enojo de Karina "La princesita" con los comentarios de Lourdes Sánchez Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 15:32

En las últimas horas se desató una nueva guerra en torno a Cantando por un sueño 2020. Criticas cruzadas y comentarios irónicos desataron un nuevo escándalo entre Karina "La princesita" y Lourdes Sánchez, quién desde su cuenta de Twitter opina sobre las devoluciones del jurado todas las noches.

El cruce entre ambas ocurrió en vivo cuando Lourdes fue a ver a su amiga Sofi Morandi ayer por la noche. Mientras el jurado daba su devolución, la mujer del "Chato" Prada comentaba fuera de cámara hasta que tomó la palabra: "¿Alguien tienen que hablar no?", lanzó justificando sus críticas contra el estrado. "Si, alguien que sepa como vos", retrucó Karina sin filtro mientras le pedía a la producción que le pusiera una nueva silla para opinar junto a ellos.

"¿Qué pasó ahora? ¿No era que no les iba a dar más notas a ustedes?", disparó la cantante de cumbia ni bien vio venir al cronista de Hay que ver cuando terminó el programa. Luego de acceder a la nota, La princesita hizo referencia a las opiniones de la bailarina gala tras gala. "Hace falta una quinta silla para Lourdes que sabe tanto", repitió irónica.

"Ella bardea en Twitter y cuando viene acá no se anima (.) Tiene un disco, está bueno que gente que sabe venga", agregó irónica tras asegurar que no conocía sus temas porque "ella maneja un público de niños". Y mientras tildaba a Lourdes de "no bancársela" cuando está en el piso, argumentó: "Cuando yo pregunto o no se acuerdan lo que dijeron o le echan la culpa a un tercero y es desgastante tener que estar mostrando el videíto. Si no te hacés cargo, todo bien".

Al ver la nota, la panelista de Hay que ver no tardó en contestarle: "Primero, cuando dice que estaba haciendo señales de humo queriendo llamar la atención, gracias a eso ella se prendió fuego. ¿Por lo que digo en Twitter tanto quilombo? Voy contando minuto a minuto lo que veo, soy como la voz del pueblo. La mayoría está de acuerdo", explicó mientras aclaraba que sus comentarios están referidos en buena parte a las devoluciones de Nacha Guevara.

"Cuando fue lo de Ángela Leiva sí puse algo. Quizá le molestó eso. Siempre me mostré a favor de Ángela, fue innecesario lo que hizo Karina en ese momento, pero es una opinión", reflexionó Lourdes.

"El año pasado, cuando estaba en el 'Bailando' hizo un ritmo libre donde cantó. Mis oídos sintieron que desafinó y se enojó (Lourdes era BAR en el certamen de baile en ese momento). Pero después de esa situación tuve la mejor con ella. Fui a su show en el Gran Rex, me sentó en fila 3 junto a su mamá, que es una divina. Pero bueno, a algunos no les gusta que opine", remató.