La comediante y su flamante marido se casaron en la nochebuena, con Lily Tomlin como oficiante

La comediante estadounidense Kathy Griffin ha demostrado ser una mujer con habilidad para causar impacto. Años atrás, no dudó en posar para una sesión de fotos sosteniendo una cabeza de utilería ensangrentada con el aspecto de Donald Trump - lo que le valió muchas críticas y su desaparición de la pantalla norteamericana por varios meses- ni en retratarse completamente rapada en un acto de apoyo a su hermana con cáncer. Anoche sorprendió contrayendo matrimonio con su novio de muchos años en Nochebuena.

La actriz, de 59 años, dio anoche el sí con Randy Bick, en lo que describió junto a un posteo en su cuenta de Twitter como una ceremonia que duró "poco menos de 14 minutos". El video con el que Griffin acompaña la publicación muestra solo el primer minuto del acto de unión, en el que se puede ver a una hilarante Lily Tomlin oficiando de maestra de ceremonias.

"Lo que se suponía que era una aventura de una noche ha crecido y florecido hasta convertirse en algo mucho más profundo", dijo la estrella de Grace y Frankie, de 80 años, cuando comenzó la velada. "Se quedaron juntos, no podían mantenerse alejados el uno del otro", agregó.

Con un vestido blanco perla de manga corta y un ramo de flores rojas, Griffin expresó su felicidad por lo que calificó de noche memorable. "¡Me encanta! Prometimos que esto iba a ser atípico. Estamos enamorados. ¡Gracias Lily Tomlin y Jane Wagner! Feliz Año", escribió la actriz.

La "sorpresa" de la boda llegó pocas horas después de que Griffin anunciara su compromiso con Bick en un dulce video que compartió en Twitter en la víspera de la noche de fin de año. "¡Feliz año nuevo! Y sorpresa: nos vamos a casar. Esta noche, después de la medianoche", anunciaban los novios al unísono en un clip.

La estrella de My Life on the D-List dijo que su boda sería "muy atípica" y "muy divertida" y se burló de que sus admiradores estarían particularmente entusiasmados con la oficiante, que resultó ser Tomlin.

Griffin y Bick comenzaron a salir en 2011 luego de conocerse en un evento. "¡No pensé que duraría, porque él es 18 años más joven que yo", bromeaba la humorista hace unos años en una entrevista con la revista People. La estrella confesó que se había equivocado.

La pareja se separó por un breve período en noviembre de 2018, pero hubo reconciliación meses más tarde. "Nos tomamos un pequeño descanso y volvimos", dijo a Entertainment Tonight en marzo último. "Hemos pasado por tanto juntos en estos más de ocho años, que nos volvimos a ver y nos dimos cuenta de que ésta es la relación más importante de nuestras vidas", apuntaron.

Su enlace con Bick es el segundo matrimonio de Griffin, que se separó del empresario de software Matthew Moline en 2005, después de cuatro años de matrimonio.