Kevin Spacey sufrió este miércoles un susto luego de sentir “un adormecimiento en su brazo izquierdo” mientras recorría un museo de la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, y pensar que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Así lo informó el periódico The Sun, que brindó detalles sobre el episodio que derivó en un traslado de urgencia al hospital más cercano.

El actor, de 64 años, se encontraba disfrutando de unas jornadas de paseo por el país de Asia Central porque fue convocado como invitado al Festival Internacional de Cine de Taskent. En una caminata por un museo, se empezó a sentir mal y su sintomatología coincidía con un principio de infarto . “Por temor a estar sufriendo un ataque cardíaco, me sugirieron que me haga controles y me siento agradecido de que no haya sido nada grave”, explicó luego el actor, ya de regreso en el festival.

El protagonista de Belleza americana se sometió a una batería de estudios, y todos ellos arrojaron resultados “normales”, según sus propias palabras. Spacey también remarcó el miedo que sintió y lo que pensó cuando llegó alivio tras ser dado de alta. “El episodio me hizo tomarme un momento para apreciar lo frágil que es la vida para todos nosotros”, le expresó a la audiencia del evento cinematográfico del que formó parte.

Kevin Spacey y su derrotero en la Justicia

Kevin Spacey habló con los medios luego de ser declarado inocente en una de las causas de abuso sexual presentadas en su contra Alberto Pezzali - AP

Desde que comenzaron a presentarse, en varias latitudes, diversas denuncias por acoso y abuso sexual, el actor se abocó a demostrar su inocencia en dichas causas, alejado de la industria de Hollywood en la que fue, por muchos años, una verdadera estrella. Las últimas novedades judiciales llegaron a fines de julio, cuando Spacey, después de afrontar un mes de juicio y más de 12 horas de deliberación, fue declarado inocente de los nueve cargos de abuso sexual que tenía en su contra en un tribunal británico.

El fallo lo anunció un jurado en Londres, ciudad en la que se llevó a cabo todo el proceso. Según comunicó The New York Times, el actor se emocionó al escuchar la sentencia. En caso de haber sido encontrado culpable de los delitos por los que se lo acusaba, podría haber sido condenado a prisión perpetua.

Elton John fue testigo en una causa contra su amigo, Kevin Spacey Scott Barbour - Getty Images Europe

En dicha causa, se escucharon las declaraciones de cuatro hombres que aseveraron haber sido abusados sexualmente por Spacey entre los años 2001 y 2013. En ese momento, el doble ganador del Oscar se encontraba trabajando como director creativo del teatro Old Vic, la sala teatral más prestigiosa de Londres.

Uno de los denunciantes relató varias situaciones en las que Spacey lo había tocado sin su consentimiento y aludió a un hecho ocurrido en 2004 o 2005 en el que el actor habría agarrado sus genitales con fuerza en medio de una gala benéfica organizada por Elton John. El intérprete aseguró que la situación correspondía a la “juguetona relación” acordada entre ambos, postura que sostuvo en todas las demandas presentadas en las que declaró que sus relaciones “fueron siempre consensuadas” .

Si bien la identidad de los denunciantes se preservó, sí se dio a conocer que John, quien es muy amigo del actor, testificó a su favor mediante una videollamada desde Mónaco. El músico contestó si recordaba haber visto a Spacey en la gala en beneficio de la lucha contra el VIH que organizó durante más de una década, y declaró que solo lo había hecho en una ocasión. “Vino directamente del avión privado a la fiesta”, explicó el cantante en una declaración que no superó los 15 minutos.

Por otro lado, en octubre de 2022, un jurado desestimó la demanda civil del actor Anthony Rapp contra el exprotagonista de House of Cards, que había sido acusado de una agresión sexual ocurrida hace 36 años. Rapp le reclamaba 40 millones de dólares a Spacey por “angustia emocional”. En esa causa, el jurado de 12 personas, seis mujeres y seis hombres, también declaró al acusado “no responsable”, en el tribunal federal del distrito sur de Manhattan.

El jurado en cuestión debió responder un cuestionario de ocho preguntas presentado por el juez instructor del caso, Lewis Kaplan, tras dos semanas de juicio. Una respuesta negativa a la primera pregunta (si consideraban que el demandante tenía “evidencia probada” de que el acusado había tocado sus “partes sexuales o íntimas” de Rapp hace 36 años cuando era menor de edad) hizo innecesaria la contestación de las restantes interrogantes, que incluían también una estimación económica de los daños sufridos por aquel hecho.

Kevin Spacey sigue alejado de la industria de Hollywood Jordan Pettitt - PA Wire

En la denuncia presentada ante la justicia neoyorquina en septiembre de 2020, Rapp aseguró que Spacey lo había invitado a una fiesta en su estudio de Manhattan y que, cuando se fueron todos los invitados a esa celebración, el actor de Los sospechosos de siempre intentó agredirlo sexualmente .

