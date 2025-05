Kit Harington y Bella Ramsey recordaron su primer encuentro y el actor fue contundente: “Fue humillante”

En el set de Game of Thrones Kit Harington encontró la fama y a la mujer de su vida, pero durante el tiempo en el que duró la serie, también se enfrentó a sus propios demonios y, según contó después, no de todas las batallas salió vencedor.

Esta semana, el actor que le dio vida a Jon Snow brindó una entrevista junto a Bella Ramsey, que en la serie interpretó a la sagaz Lyanna Mormont, y recordaron que, quizá por aquellos demonios que lo acechaban en aquella época, su primer encuentro no fue precisamente glorioso.

En la entrevista, publicada por Interview, Harington le expresó a la joven estrella de The Last of Us, que tenía entre 11 y 14 años mientras grababa la serie que ambos protagonizaron: “Recuerdo el momento en el que nos conocimos. Fue en una escena en la que tuvimos que acercarnos a vos y pedirte soldados”.

En aquella escena, Jon Snow visitó a Lyanna, que gobernaba la Isla del Oso y la Casa Mormont, para pedirle soldados que lo ayudaran a recuperar con éxito su hogar, Invernalia, del malvado Ramsey Bolton (Iwan Rheon). “No sé si recordás esto, pero yo lo recuerdo vívidamente y ahora siento cierto remordimiento por eso... Durante esa escena te ‘soplé’ tus líneas”, respondió la actriz.

Inmediatamente, explicó que cuando le repitieron la escena, porque el actor parecía no recordar el diálogo, ella decidió decírselas en voz baja. “Ahora pienso: ‘¡Dios mío, qué horror!’. Pero en ese momento, con mucha inocencia, pensé: ‘Kit está teniendo dificultades con su diálogo y lo sé, así que déjenme recitarlo’”.

Harington intervino, risueño: “Recuerdo que me ayudaste y que fue bastante humillante. Pero sí, gracias por eso. Probablemente, había decidido olvidarlo”. Su comentario hizo que su colega se viera obligada a pedirle disculpas por haber sido molesta, pero esa no era la intención del actor. “Para nada. En realidad, pensé: ‘Dios mío, tengo que mejorar. Llegué aquí sin sentirme del todo cómodo con mis diálogos, con la arrogancia de mi edad, pensando que solo estaba frente a una niña. Y luego esa niña actriz me está borrando de la pantalla’”.

Luego, agregó: “No es que me lo haya planteado como una competencia, pero pensé: ‘Oh, me he vuelto demasiado cómodo con mi estilo Jon Snow’”.

Los actores hoy encabezan dos de las series más vistas de Max: protagoniza el drama laboral Industry, mientras que Ramsey acaba de estrenar la segunda temporada del drama distópico The Last of Us. Sin embargo, ambos se declararon algo fóbicos al éxito. “Tenía mucho miedo de aceptar hacer The Last of Us y alcanzar un nivel de fama perpetuo, de no poder dar marcha atrás a partir de ahí”, explicó Ramsey.

Y agregó: “Pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, alcanzás un nivel de fama que dura unos meses mientras se estrena la serie, y luego, en cierto modo, se desvanece. Si no haces nada para mantener ese nivel de fama, el mundo sigue adelante, y estoy muy agradecida por eso”.

Harington, quien ingresó a rehabilitación después de que terminara Game of Thrones y se ha referido en varias ocasiones a su lucha contra la adicción y los pensamientos suicidas, se compadeció de su colega: “Creo que yo era como vos. Mi alma no reaccionaba bien a la fama de una forma extraña, y tenía diferentes mecanismos de afrontar eso que no eran buenos ni saludables”, disparó.

El actor también marcó, en varias entrevistas, que haber contado con el apoyo de su esposa, Rose Leslie -otra de las protagonistas de Game of Thrones- fue fundamental para su recuperación.