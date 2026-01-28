El día que a Kit Harington lo paró la policía y le hizo el pedido más insólito para no ponerle una multa

Game of Thrones es una de las series más vistas de la historia del streaming. La ficción de HBO no tardó en causar revuelo entre sus millones de televidentes, quienes no solo se deleitaron frente a la pantalla entre 2011 y 2019, sino que muchos de ellos todavía vuelven a darle play. La trama, que combina intensas intrigas políticas, batallas sangrientas, dragones y la amenaza sobrenatural de los Caminantes Blancos, causó el estrellato de muchos de sus intérpretes. Sin embargo, lo que menos imaginaban es que aquel protagónico los ayudaría a evadir multas en la vía pública y ese fue el caso de Kit Harington.

Kit Harington interpretó a Jon Snow en Juego de Tronos Archivo

En una de sus entrevistas con Jimmy Fallon para The Tonight Show, Kit Harington no solo reveló que mientras conducía a alta velocidad lo paró la policía, sino que además esta le hizo un insólito pedido para no multarlo. “Iba conduciendo a casa de mis padres e iba muy rápido, por encima del límite de velocidad, y escuché las sirenas detrás de mí. Se acercó un policía y me hizo estacionar”, expresó.

Kit Harington contó una insólita anécdota que sorprendió a todos (Foto: Captura X)

Y continuó: “Y le dije: ‘Lo siento mucho, no estaba viendo el velocímetro’, y me dice: ‘¿Sabe lo rápido que iba? Se considera delito".

En ese sentido, el intérprete de Jon Snow en la aclamada serie de HBO se disculpó nuevamente y escuchó las indicaciones de los efectivos policiales, quienes lo sorprendieron con una extraña consigna. “Mirá, hay dos formas de hacer eso. Podés acompañarme a la comisaría y te hago un registro, o podés decirme si estás vivo en la próxima temporada de Game of Thrones”, lanzó.

En medio de las carcajadas del público, Kit recordó que el rostro del hombre que lo paró en medio de su recorrido estaba “completamente serio”. “Y me dice: ‘Tengo que decirte que llevarte o no a la comisaría depende de cuál sea tu respuesta. Entonces yo lo miro y le digo: ‘Estoy vivo en la próxima temporada’. Y dice ‘Puede continuar, Lord Comandante’”.

La anécdota no tardó en causar revuelo entre los fanáticos, sobre todo en la red social X, donde en aquel entonces se compartió el recorte de su visita al ciclo. “Cuando la ficción atraviesa la realidad: un spoiler como salvoconducto”; “Me imagino a los dos súper serios en una escena de lo más cómica. Pagaría por tener ese momento grabado”; “Por un lado es gracioso, pero por otro evidencia que la policía no es justa ni objetiva”; “Y de saltarse la velocidad, poder matar a alguien o cambiarle la vida para mal, nada, que es famoso” y “Yo si fuera policía”, fueron solo algunas de las opiniones divididas del público.

Las opiniones en X sobre la anécdota de Kit estuvieron divididas (Foto: Captura X)

No es la primera vez que el intérprete sorprende con alguna anécdota graciosa. En una visita en el ciclo Late Night, bajo la conducción de Seth Meyers, contó la broma que le hizo por el Día de los Inocentes a Rose Leslie, su esposa, quien consume leche de almendras de una marca en particular.

“Escribí un artículo explicando que la compañía que producía esa leche de almendras se iba del país por el Brexit”, explicó el actor, para luego agregar la dura consecuencia que tuvo su “ocurrencia”. “Ella llamó a mi asistente personal y pidió leche de almendras al por mayor con mi tarjeta de crédito”, dijo entre risas.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron durante el rodaje de Games of Thrones (Foto: HBO)

“Acabé gastándome 150 libras en leche de almendras. ¡Eso es casi 200 dólares en leche de almendras!”, cerró.